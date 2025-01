Русия вдига залозите, а НАТО не го осъзнава: Съветник на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Това, което ме изумява, е, че НАТО има много ефективни оръжия, които може да използва срещу Русия, но психологически няма готовност да го направи. Така Михайло Подоляк, основен съветник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, говори по темата за бъдеща възможна война между НАТО и Русия, в светлината на немалко прогнози, че в срок от 3 до 5 години може да се стигне до такава ситуация: България е в центъра на план на НАТО при война с Русия.

"След 5 години Русия ще е продължила с темпа на милитаризация и НАТО няма да има шанс (да избегне война) – не разбирам как не осъзнават психологическия аспект, който Руската федерация вече разбира. Затова Русия постепенно вдига залозите, постепенно преодолява всички табута и ограничения и се подготвя. Ако Русия не загуби в Украйна ... единственият начин е да бъде победена в Украйна и за сметка на Украйна. Ако не стане, членовете на НАТО трябва да бъдат подготвени за много сериозни последствия", уточни Подоляк: Украйна планира да произведе 30 хиляди дрона с голям обсег и 3 хиляди ракети

NATO has no chance of defeating Russia without Ukraine, says Mykhailo Podolyak, advisor to the President of Ukraine. He emphasizes that Ukraine's role is critical to the success of the alliance in the ongoing war against Russia. pic.twitter.com/VapG5p97J7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2025

Припомняме, че на 2 януари украинският президент Володимир Зеленски в първото си за годината интервю пред всички желаещи украински медии подчерта, че няма начин да има справедлив мир за Украйна, ако армията ѝ е много малка (40 000 – 50 000 души), отговаряйки задочно на руския диктатор Владимир Путин и т.нар. Истанбулски договорености (по същество – ултиматумът на Русия от Истанбул през 2022 година) с руското искане за до 85 000 души общ състав на украинската армия. А президентски избори в Украйна може да има само ако военното положение бъде отменено – а то може да бъде отменено само ако бъде преценено, че няма непосредствена военна опасност. Това също е отговор на постоянните твърдения на Путин и обкръжението му, че Зеленски е нелегитимен президент, защото му е изтекъл мандатът – не е, тъй като военното положение променя ситуацията и го задържа на поста му: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

През 2024 година, Украйна е получила 41,7 млрд. долара директна финансова помощ, която не е предназначена за военни цели. От началото на пълномащабната война с Русия, започната от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систеамтично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, Украйна е получила 115 млрд. долара невоенна финансова помощ.

💵 International partners provided Ukraine with $41.7 billion in direct budget support last year, MP Hetmantsev reports. Since the start of the war, Ukraine has received $115 billion in non-military financial aid, with the EU and the US contributing two-thirds of the total. pic.twitter.com/uoP5UgNHp2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2025

Още нещо интересно – Украйна въведе цифров рейтинг на своите военни командири. Това означава оценка на способностите им в бойни условия – броят на успешните операции под тяхно командване и спецификите им. Оценките ще минават през приложението "Army+" и засега се въвеждат само в някои военни части, като пробно-тестови вариант.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна не се променя рязко – 10 бойни сблъсъка повече на дневна база за 3 януари или общо 148 съгласно официалните украински данни. Остава висок и броят на използваните от руснаците авиобомби – 95 за последните 24 часа, втори пореден ден от 20 ноември, 2024 година с близо 100 бомби, което не беше се случвало досега. 15 от бомбите са използвани в Курска област. Руският арилерийски обстрел също стана по-интензивен – 5000 снаряда т.е. с цели 1200 повече на дневна база, сочи информацията от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления са Курското и Покровското – 41 руски пехотни атаки са отблъснати в Курск и 40 в Покровското направление. Това са двете направления, които изпъкват в официалния украински отчет. По 11 руски пехотни атаки е имало в Кураховското направление, в спомагателното му от юг Времеевско направление, както и в Лиманското направление – там впечатление прави, че като място на боеве се посочва само Ямполовка, без Терно, и това навява мисли за допълнителен руски напредък към река Жребец (потенциално преминаване, за което говорят някои руски телеграм канали като например "Военкор") в този важен район. 10 руски пехотни атаки са станали в Краматорското направление – Часов Яр и на юг, към Константиновка, в района на Ступочко.

Що се отнася до Покровското направление, украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, предупреждава, че руските FPV дронове стават все по-ефективни и нанасят удари в рамките на 90% от площта на град Покровск. Внимавайте, логистичните маршрути трябва да са свободни, а хората – предупредени, посочва Алекс:

Отделно каналът признава, че руснаците напредват от юг на Покровск, обаче на цената на по 2-3 пехотни взвода (един взвод обикновено се състои от между 25 до 55 души, зависи от конкретиката). Алекс обаче счита, че поне засега руснаците видимо имат проблеми само с техниката, там загубите явно ги карат да пестят, но хора има достатъчно. Продължават руските атаки към линията Песчано – Котлино, т.е. руснаците гледат още повече на югозапад от Покровск. Има геолокализирано ВИДЕО, 18+ (скролирайте надолу по нишката в "Х", за да видите кадрите), което показва руски напредък на цената на доста жертви по пътя Новотроицко – Покровск (Т-0515), североизточно от Шевченко и северно от Новогродовка: Руският газ и АЕЦ Запорожие: Икономическите битки между Русия и Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

A tank from the 59th Brigade is shelling the enemy in the village of Novovasylivka, blocking their attempts to advance toward the city of Pokrovsk.https://t.co/JY8zXNbqe2 pic.twitter.com/A649vGSV8i — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 3, 2025

In the Pokrovsk direction, Border guards of the UAV unit "Phoenix" from the Pomsta brigade destroyed and damaged 4 Russian vehicles, 2 mortars, 2 UAV control points, 3 ammo depots, a fuel storage, and 3 generators. pic.twitter.com/SUvz52UgFW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2025

Cannot park there mate. Annihilation of a Russian motorcyclist after hitting an anti-tank mine in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/7EBeDWtO2X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2025

Відео від волонтера Дениса Христова на псевдо "Голландець" pic.twitter.com/XvgfAtDao2 — Мисливець за зорями (@small10space) January 3, 2025

На южния фланг на Кураховското направление, което скоро се очаква окончателно да бъде овладяно от руската армия, има руски напредък южно от Розлово. Най-важната цел обаче е Андреевка – точка, която позволява логистичен контрол на север, към Покровск, и на юг, с поглед към Велика Новоселка:

124th Separate Battalion of 113th Territorial Defense Brigade destroys a russian MT-LB outside of Rozlyv, Donetsk



47.940044, 37.028282@GeoConfirmed @UAControlMap



Note, the vehicle is destroyed by a separate hit than the FPV Drone observed and geolocated and could thus be… pic.twitter.com/V11y8i5Mvx — PJ "giK" (@giK1893) January 2, 2025

За Курска област украинският военен Станислав Бунятов, оператор на дронове в батальона "Айдар" с позивна Осман, твърди, че интензивността на боевете е поспаднала и изглежда има ротация в руските сили там заради сериозните загуби. "Щурмуват предимно на малки групи от изток", уточнява той – информацията обаче е от вчера сутринта. Това на практика признава и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" с признание, че боевете са при Кругленко, което беше върнато под украинско владение, както и Викторовка, Леонидово, Александрия т.е. югоизточно от Коренево.

В дневния анализ на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, има препратка към материали на руските опозиционни информационни източници ASTRA и "Мобилизация. Новости". В тях се твърди, че руски офицери принуждават ранени свои подчинени да им плащат между 20 000 и 50 000 рубли – иначе не им се оказва медицинска помощ. Има и данни, че командването на поделение 29593, за което излизат данните за подкупи, прехвърля хора в изглежда несъществуваща военна част (поделение 44744), като това всъщност са убити руски войници, но за да бъде скрит големият им брой, се прави документна измама.

Тази нощ Руската федерация е изстеляла 81 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна - всичките са свалени, като 47 са приземени с електронно заглушаване, а 34 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, сочи сводката на украинските ВВС. Руското военно министерство съобщава за 16 свалени украински дрона, 10 от които над Брянска област и 3 над Смоленска, а по 1 - над Белгородска, Псковска и Ленинградска област.

Combat work against a Russian Shahed drone last night, shared by Air Command East. pic.twitter.com/OvQYrzgqzZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2025

В късния следобед на 3 декември руснаците изстреляха 5 зенитни ракети С-300 по украински цели в Курска област, 3 балистични ракети "Искандер-М" по Черниговска област и 3 управляеми авиационни ракети Х-59/69 по Днепропетровска област плюс 32 дрона клас "Шахед". Свалени бяха всички ракети Х-59/69, както и всички дронове – 13 с ПВО и мобилни огневи групи и 19 дронове-примамки с електронно заглушаване, но ракетите „Искандер“ нанесоха щети в Чернигов: В Херсон руските окупатори удариха литовското консулство

In just the first three days of the new year, the Russian army has launched over 300 attack drones and around 20 missiles, including ballistic ones, against Ukrainian cities and villages. A large amount was shot down or neutralized by our forces using electronic warfare means.… pic.twitter.com/yF0HgOXLSs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2025