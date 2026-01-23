Украйна "да напусне Донбас": Русия отиде на тристранни преговори без намерение за отстъпки

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков даде да се разбере, че руската делегация е отишла на преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби, без да има намерение да отстъпва от максималистичните си цели. Той обяви в първия от двата дни за разговори - 23 януари, че Москва не е променила позицията си и настоява украинската армия да се оттегли от територията в региона на Донбас, която и до момента контролира. С това Русия демонстрира, че за нея няма значение постигането на примирие, а това да притежава напълно област, която не може да завладее вече 12 години.

Неведнъж диктаторът Владимир Путин, който подпали войната в Украйна, даваше да се разбере, че иска т.нар. крепостен пояс на Украйна в региона на Донецк. Ако тази зона попадне в ръцете на руските сили, то пътищата им към вътрешността на страната ще са отворени за бъдещо подновяване на войната: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Песков повтори, че „добре известната позиция на Москва“ е, че украинската армия „трябва да напусне територията на Донбас“. „Това е много важно условие“, добави той.

Напускането е червена линия за украинския президент Володимир Зеленски, който все пак допусна специален статут на Донбас в мирното споразумение и оттегляне на украинската армия, но само ако и руснаците се отдръпнат също толкова далеч зад определена линия.

Песков с подробности и за делегацията на Русия

Песков коментира и делегацията, която ще представлява Москва в ОАЕ. „Всички ще бъдат военни офицери, представители на Министерството на отбраната. Все още няма да ги назоваваме. Всички са военни. Това е работна група по въпросите на сигурността, това ще бъдат първите преговори. Вече знаете, че снощи са получили инструкции от държавния глава и са заминали за там едва тази сутрин", заяви говорителят на Кремъл, цитиран от Sky News.

Преговорите ще продължат и утре, 24 януари, "ако се налага", допълни Песков.

Преговорите в Абу Даби

Мирните преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби вече започнаха. Очаква се те да бъдат първите директни тристранни мирни преговори от началото на войната, подпалена от Москва. Все още не е ясно дали украинците и руснаците са в една и съща зала, или се преговаря през посредник - Вашингтон.

Идеята за срещата е дошла от САЩ в последния момент, каза вчера в Давос украинският лидер Володимир Зеленски. Кремъл потвърди участието си през нощта, като заяви, че преговорите ще вземат предвид вчерашните разговори между Владимир Путин и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Киев заяви, че ще изпрати главния си преговарящ Рустем Умеров и ръководителя на кабинета на Зеленски и бивш шеф на военното разузнаване Кирило Буданов.

Москва ще изпрати адмирал Игор Костюков да оглави екип от водещи служители на Министерството на отбраната.

Зеленски потвърди днес, че териториалните въпроси ще бъдат на дневен ред в Абу Даби. Те остават спорна точка.