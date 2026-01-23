Тръмп: Зеленски ми каза, че иска да постигне споразумение

На 22 януари, в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Американският лидер коментира разговора им. „Той каза, че би искал да постигне споразумение. Всички параметри са известни. Не е като да обсъждаме нещо ново – тези въпроси се обсъждат от шест или седем месеца. Той дойде и каза, че иска да постигне споразумение“, каза Тръмп пред репортери.

Американският президент добави, че би било добре да се сложи край на войната в Украйна. „Знаете ли, за нас това не е нищо. Ние печелим пари. Не искам да печеля пари, но печелим, докато Байдън раздаде 350 милиарда долара“, казва Тръмп.

Той коментира и условията, в които украинците са принудени да живеят поради енергийните атаки на Русия. „Когато видите как украинците живеят, без отопление, при температури от -20 градуса под нулата... осъзнавате колко е студено там. Климатът там като цяло е по-студен, отколкото в Канада. И те живеят без отопление. Това, което правят, за да оцелеят, е просто изумително“, каза Тръмп.

Тръмп обяви, че Путин също ще се присъедини към Съвета за мир. Той коментира информацията, че Путин предложи да бъдат използвани , млрд. долара от замразените руски активи за плащане на таксата в съвета. „Това е много интересно. Тези пари са си негови. Той ще се присъедини към Съвета за мир и ще даде принос от милиард долара. Ако използва парите си, това е чудесно“, обяви американският президент.

Офисът на президента на Украйна съобщи, че Зеленски и Тръмп са провели „добри“ разговори в Давос . Беше отбелязано, че украинският и американският президент са „провели кратък разговор на четири очи“.

Същевременно медии твърдят, че Зеленски не е успял да постигне споразумение за следвоенното възстановяване и гаранциите за сигурност на Украйна по време на разговора си с Тръмп. Журналисти на FT добавиха, че разговорите с Тръмп, който напусна Давос след едночасова среща, са били провал за Зеленски. В същото време изданието Axios пише, че това е била една от най-добрите срещи между лидерите на Украйна и САЩ, а Тръмп е бил в добро настроение.

