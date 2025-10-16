Войната в Украйна:

Украйна добави още два удара по руски петролни рафинерии в дългия си списък (СНИМКИ)

16 октомври 2025, 16:34 часа 317 прочитания 0 коментара
В нощта на 15 срещу 16 октомври 2025 г. украинските сили са поразили Саратовската петролна рафинерия в едноименната област на Русия, съобщи Генералният щаб на армията. Петролният завод е една от най-старите рафинерии в страната. Към 2023 г. обемът на преработката е бил 4,8 млн. тона. Предприятието участва в осигуряване на нуждите на руските въоръжени сили. "Силите за отбрана на Украйна последователно прилагат набор от мерки срещу критични елементи на военнопромишлената база на Руската федерация, за да премахнат способността ѝ да продължава агресията", посочват още от украинската армия.

Губернаторът Роман Бусаргин не е коментирал ситуацията, като единствено е предупредил в Telegram за опасност от атака с дронове малко след полунощ. 51 украински дрона са били свалени през нощта над Русия и анексирания от нея полуостров Крим, съобщи Министерството на отбраната в Москва - 12 над Саратовска област, 11 над Волгоградска област, 8 над Ростовска област, 6 над Крим, 4 над Брянска област, 4 над Воронежка област, 3 над Белгородска област, 1 над Курска област, 1 над Черно море и 1 над Азовско море.

Пожар в нефтохимически завод в друга руска област

В Кстово, близо до Нижни Новгород в Нижегородска област, е избухнал пожар в петролната рафинерия на "Лукойл". Губернаторът Глеб Никитин не е коментирал нищо за случилото се, но кадри от мястото показват гъст облак дим над съоръжението.

Местни жители съобщиха за пожар в рафинерията, след като тя е била подложена на атака. Твърди се, че той вече е потушен.

Украинският проект "КиберБорошно" определи местоположението от публикуваните кадри и стигна до заключението, че е засегната инсталацията за хидроочистка на бензин L-24/300, способна да преработва 24 тона гориво на час, или над 300 000 тона годишно.

"Унищожаването на съоръженията за производство на гориво вече доведе до значителен недостиг, социално напрежение и необходимост от значително увеличаване на субсидиите за горивния сектор. На бензиностанциите в Русия недостигът се увеличава с всяка стачка", допълват от "КиберБорошно".

Сутринта на 16 октомври в региона на Нижни Новгород е била издадена тревога за дронове. Летището е било затворено в продължение на около три часа, а подобно нещо се случи и на летището в Саратов.

Димитър Радев
