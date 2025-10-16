Предпоследно: Италия няма да екстрадира арестувания за взрива на "Северен поток" украинец

Касационният съд в Италия отмени решението за екстрадиране в Германия на украинеца Сергей Кузнецов, обвинен по делото за взривяване на "Северен поток". Кузнецов, който беше арестуван с европейска заповед в Италия през август по обвинения в саботаж на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" през септември 2022 г., обяви италианската инфомационна агенция ANSA.

Случаят ще трябва да да бъде преоценен от нов състав. В съдебното заседание прокуратурата иска уважаване на едно от основанията за обжалване на защитата, адвокат Никола Канестрини, за погрешното Правна квалификация на фактите в заповедта за европейски арест. ОЩЕ: Арестуваният за взрива на "Северен поток" украинец е на крачка да бъде екстрадиран в Германия

Според разследващите, Кузнецов е ръководил група от шест до седем души — капитан, няколко водолази и специалист по взривни вещества, които са инсталирали най-малко четири взривни устройства на тръби на "Северен поток" на дълбочина 70-80 метра близо до датския остров Борнхолм. Експлозиите са повредили сериозно три от четирите клона на "Северен поток". Остават неясноти дали това е санкционирана от украинската държава операция или някой друг - Киев твърдо отрича да стои зад операцията, което дава храна на всевъзмони медийни и информационни сценарии. Има версия, че бившият главнокомандващ на украинската армия генерал Валерий Залужни е планирал и одобрил диверсионната операция, дори без знанието на украинския президент Володимир Зеленски.

Има и втори задържан

Припомняме, че освен Куцнецов в Полша беше задържан украинецът Владимир Журавльов, за когото Германия издаде заповед за ареста му по подозрение за взривяването на Северен поток. Владимир Журавльов е украински инструктор по гмуркане, посочват в съвместно разследване германски медии. Името му е известно, тъй като той стана първият заподозрян за атентата над "Северен поток", а заповед за ареста му беше издадена още през 2024 г. Тогава той живееше в Полша, но местните власти отказаха да го екстрадират. В резултат на това той е напуснал територията на ЕС, отбелязват разследващите. ОШЕ: Втори задържан за взрива на "Северен поток"