16 октомври 2025, 17:42 часа 352 прочитания 0 коментара
Турция ще си купи транспортни самолети C-130J от Великобритания

Турция е постигнала споразумение за закупуване на дванадесет употребявани военнотранспортни самолета C-130J от Обединеното кралство, потвърди говорител на турското министерство на отбраната, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Самолетите, произведени от Lockheed Martin, предназначени за укрепване на оперативния капацитет на командването на турските военновъздушни сили, са прехвърлени на компания, базирана в Обединеното кралство, за поддръжка и модернизация, заяви говорителят.

След завършване на модернизациите, самолетите ще бъдат постепенно интегрирани във флота на турските ВВС съгласно съществуващия договор.

Поддръжката на самолетите C-130J по-късно ще се извършва в страната, след специализирано обучение, отбеляза турският говорител.

Сътрудничеството на Турция с Обединеното кралство в областта на отбраната може да се разшири допълнително, за да включи участие в програмите Eurofighter и по-широки европейски отбранителни инициативи. ОЩЕ: Турция ще купи втечнен природен газ от САЩ за 43 милиарда долара

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
