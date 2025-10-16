Венци Стефанов с нов залп по Ботев Пловдив – човек на „канарчетата“ опитвал да „пробие“ и друг отбор в Първа лига

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отново захапа Ботев Пловдив. Босът на „белите“ бе гост на предаването „Шампионски игри“ като заяви, че човек, който е близък до „канарчетата“ е опитал да „пробие“ и друг отбор в Първа лига – Ботев Враца. Както е известно, преди дни шефът на най-стария столичен клуб обвини „жълто-черните“, че техни емисари са пристигнали в София и са искали от играчи на Славия да продадат предстоящия мач между двата тима.

Венци Стефанов допълни, че има доказателства, че хора от Ботев Пловдив са говорили с един футболист на Славия като са го накарали да направи така, че „канарчетата“ да спечелят предстоящия мач. Той допълни, че не се притеснява от съдебното дело, което финансовият благодетел на „жълто-черните“ Илиян Филипов е завел срещу него.

Босът на Славия не се притеснява от заведеното срещу него дело

„Да е жив и здрав, Филипов! Съветвам го да не дърпа дявола за опашката. Защото ако излязат фактите. Говорили са с един футболист на Славия да направи така, че Ботев да спечели мача. Имам доказателства и не се притеснявам от съдебно дело. Той трябва да се притеснява, не аз!“.

„Сигурен съм, че човекът е от Ботев Пловдив. Защото има претенции и от Ботев Враца за същия човек, по същия начин. Така че съветвам Илиян Филипов да промени начина си на действие и да не дърпа дявола за опашката. Как ще отстъпвам от твърденията си? Те идват да ти хващат футболист да играе симулативно“, заяви Венцеслав Стефанов.

ОЩЕ: Загорчич захапа Венци Стефанов: Искахме промени, но те не се случваха!