Египет обявява мащабно проучване на петрол

Египет ще започне мащабно търсене на петрол през следващите пет години, като планира 480 проучвателни кладенци като част от инвестиция от 5,7 милиарда долара, съобщи министерството на петрола. Египет си е поставил за цел да пробие 101 кладенци във водещи производствени региони до 2026 г., според изявление, публикувано във вторник, съобщи хърватската медия "Индекс".

Министерството не разкри подробности за произхода на инвестицията. През последните няколко месеца Кайро обяви серия от сделки с международни енергийни компании за проучване на находища на петрол и газ. ОЩЕ: Зелена светлина за газопровода от Израел до Египет