Заради боклук: Бой в Перник

До физическа саморазправа се стигна в Перник заради боклук, става ясно от бюлетина на МВР. Всичко започнало вчера малко преди обяд, когато на тел. 112 бил подаден сигнал от водач на камион, извършващ комунално-битови дейности на територията на общ. Перник. По негови данни мъж изхвърлил строителни отпадъци в специализирания камион и след като му направил забележка, последвали удари в областта на бъбреците и извиване на ръка.

Перничанинът е задържан за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди. Срещу него е образувано бързо производство, а работата по което продължава под надзора на прокуратурата.