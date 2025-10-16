Заради боклук: Бой в Перник

Войната в Украйна:

16 октомври 2025
До физическа саморазправа се стигна в Перник заради боклук, става ясно от бюлетина на МВР. Всичко започнало вчера малко преди обяд, когато на тел. 112 бил подаден сигнал от водач на камион, извършващ комунално-битови дейности на територията на общ. Перник. По негови данни мъж изхвърлил строителни отпадъци в специализирания камион и след като му направил забележка, последвали удари в областта на бъбреците и извиване на ръка.

Перничанинът е задържан за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди. Срещу него е образувано бързо производство, а работата по което продължава под надзора на прокуратурата. ОЩЕ: Британец и турчин се сбиха в самолета: Кацнаха в Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
