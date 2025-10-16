Пътуваме без визи до още една държава

От 7 октомври българските граждани с обикновени паспорти могат да влизат и пребивават в Република Южна Африка без виза за срок до 90 дни, когато пътуват с цел туризъм, лични посещения или краткосрочен бизнес престой. Новината беше потвърдена от Министерството на външните работи.

Безвизовият режим не важи за пътувания, свързани с обучение, работа, управление или регистрация на фирма, получаване на медицинска помощ и други дейности, описани в членове 13–24 от Имиграционния акт на Южна Африка. Още: Посланикът на Южна Африка във Франция е намерен мъртъв в Париж - паднал от 22-ия етаж

Решението

От Външно подчертават, че решението е „израз на високото ниво на двустранните отношения между България и Република Южна Африка“ и ще улесни контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена между двете страни. Още: Заради трафика на хора: САЩ сложи Бразилия и Южна Африка в списък за наблюдение

С това България разширява списъка от държави, които приемат български граждани без визи – вече над 170 страни по света. Сред новите дестинации от края на миналата година е и Китай, където безвизовото влизане е разрешено за престой до 30 дни. Мярката засега е временна и важи до края на 2025 г., но се очаква да бъде удължена.