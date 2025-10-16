Оркестърът на БНР с нов протест: Унизителни възнаграждения вече втори сезон

Музикантите от оркестъра на БНР изпратиха официално обръщение към българските медии, в което заявяват, че ще протестират срещу унизителните заплащания, които получават вече втори сезон. Те посочват, че на 17 октомври в Централен военен клуб ще облекат светлоотразителни жилетки, за да привлекат внимание към каузата си. "С този жест искаме да подчертаем, че нашият труд е също толкова важен, колкото този на шофьорите и работниците, които се грижат за чистотата и инфраструктурата на градовете. Поставяме въпроса пред нашата държава какви са нейните ценности и как ще постъпи с културата си, защото действия трябва да бъдат предприети спешно.", се казва в писмото.

Унизително възнаграждение

В обръщението си музикантите посочват, че "в момента нетното възнаграждение за млад специалист в един от най-престижните симфонични оркестри в страната е само 1260 лв., докато средната заплата в София е 3489 лв." Музикантите с право заявяват, че разликата е "неприемлива за професионалисти, които се грижат за опазването и развитието на българската култура, записвайки музиката на млади и утвърдени композитори, изпълнявайки концерти с красива музика, където храним душите на хората и изграждаме ценности и добродетели". В позицията се посочва, че много от музикантите в оркестъра са с по две висши образования и всекидневно работят, "за да поддържат високи стандарти, подобно на професионалните спортисти".

Това не е първият протест на орекстъра на БНР по повод ниските възнаграждения. Припомняме, че през месец юни музикантите отказаха да изпълнят "Симфонични танци" на Сергей Рахманинов, за да обърнат внимание на исканията си чрез тишина. След това на много свои изяви артистите се появяваха със светлоотразителни жилетки, както ще направят и на 17 октомври.

