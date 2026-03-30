"Украйна е готова да сподели своя опит": Зеленски разкри подробности от срещата си с краля на Йордания

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с крал Абдула II на Йордания в неделя, 29 март. Той обяви това в социалните мрежи. Според него, те са обсъдили евентуално партньорство в областта на сигурността и общата ситуация в Близкия изток и региона на Персийския залив. „Украйна е отворена за съвместни усилия за защита от удари с дронове и ракети. От собствен опит знаем, че без единна система е просто невъзможно да се установи цялостна защита на хората и критичната инфраструктура“, отбеляза украинският президент.

Той подчерта, че Украйна разполага с такава система, „защото вече пета година на пълномащабна война сме принудени да се борим срещу постоянните руски удари, използвайки по-специално ирански дронове“. „И е изключително важно тези, на които предлагаме нашия опит, също да ни помогнат да укрепим позицията си. Благодарим на Негово Величество за срещата и неговата откритост за диалог“, добави Зеленски.

За какво преговаря Зеленски със страните от Близкия изток?

Зеленски обяви вчера, че Украйна е подписала 10-годишно споразумение за отбрана с Катар. Той подписа документа по време на среща с емира на Държавата Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. Президентът заяви, че подобно споразумение вече е подписано със Саудитска Арабия и ще бъде подписано и с Емирствата.

Освен това беше съобщено, че Зеленски преговаря за доставки на дизелово гориво в Близкия изток. Той предупреди, че Украйна може да се сблъска с 90% недостиг на това гориво, което е критично за селското стопанство и товарния транспорт. Зеленски заяви също, че преговаря със страните от Близкия изток за производство на оръжия и обмен на оскъдни ресурси.

