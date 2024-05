Украйна е поразила част от "енергийния мост към Крим" (ВИДЕО)

Подстанцията е повредена, но продължава да работи, съобщи независимият руски Телеграм канал ASTRA. Ударът е част от поредната атака с ракети и дронове, засегнала Русия тази сутрин: Руският петрол изгаря: Пак удар по петролна база, недалеч от Кримския мост (ВИДЕО).

Украинците атакуваха още петролно депо в Краснодарския край и пристанище Кавказ. През нощта на 30 срещу 31 май Краснодарският край е бил атакуван от 5 противокорабни ракети „Нептун“ и 29 дрона, заяви по-рано руското Министерство на отбраната. То съобщи, че всички цели били свалени. Местните власти твърдят, че двама служители са пострадали в резултат на пожар в петролна база в района на Темрюк.

Overnight, Ukrainian UAVs attacked an oil depot in the Temryuk district in the Krasnodar Krai. It is reported that 3 tanks are on fire. The governor reports that the fire has been assigned a high category of complexity. pic.twitter.com/QwIm6mkhuZ