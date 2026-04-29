Украйна е в риск от по-строги условия за 90-те млрд. евро заем от ЕС

Европейският съюз обмисля въвеждането на по-строги условия за отпускането на заема от 90 милиарда евро за Украйна, което би обвързало част от плащанията с прилагането на непопулярна данъчна промяна за бизнеса, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Планът, който се обсъжда от Европейската комисия, ще засегне 8,4 милиарда евро от така наречената макрофинансова помощ, която се очаква да бъде отпусната през тази година по програмата.

Тези усилия съвпадат с опитите на Украйна да убеди друг голям донор, Международния валутен фонд (МВФ), да отложи въвеждането на същото изискване за отпускане на допълнителна помощ по отделна програма за заем на стойност над 8 милиарда долара.

Изискване за 20% ДДС

Дискусията се фокусира върху промени в преференциалния данъчен режим, който понастоящем се прилага за определени украински компании. Първоначално предназначен за самостоятелно заети предприемачи и малки предприятия, той позволява на фирмите да плащат минимална ставка от 5% от дохода. Според оценки на Министерството на финансите тази промяна би добавила над 40 милиарда гривни (907 милиона долара) към бюджета ежегодно.

Министерството на финансите и основните донори на Украйна твърдят, че тази система изчерпва бюджета по време на война, нарушава конкуренцията и спомага за поддържането на значителна сива икономика.

Според източници предложението ще изисква от властите в Киев да въведат 20-процентен данък върху добавената стойност за онези компании, които понастоящем работят по преференциалната система и чийто годишен доход надвишава 4 милиона гривни.

Помощта от ЕС, която потенциално би била засегната от новите условия, представлява само част от общия двугодишен пакет, който възлиза на приблизително 60 милиарда евро за подкрепа в областта на отбраната. Останалата част - 30 милиарда евро - е разпределена между макрофинансовата помощ и Механизма за Украйна, който осигурява средства за общите бюджетни разходи.

Говорители на Европейската комисия заявиха, че ЕК „работи неуморно“ за финализиране на меморандума за разбирателство, който ще съставлява основата за условията за финансиране на Украйна, но отказаха да предоставят подробности.

Изпълнителният орган на ЕС винаги координира „програмата си за реформи с МВФ и това е случаят и сега“, каза един от говорителите на ЕК. Целта е да се приключат преговорите „възможно най-скоро с амбициозна програма за реформи за укрепване на украинската икономика“ и ускоряване на интеграцията ѝ с ЕС, добави той.

Непопулярните мерки може да предизвикат вълнения сред украинците

Но Bloomberg отбелязва, че този натиск вероятно ще предизвика напрежение в украинското общество, тъй като предложените мерки са изключително непопулярни.

По-рано парламентът в Киев открито се противопостави на президента Володимир Зеленски, като отказа да промени данъчния режим, включително разширяването на категориите чуждестранни пратки, подлежащи на ДДС - още едно изискване, поставено от МВФ. Междувременно администрацията на президента обвини Министерството на финансите, че е прекалено покорно спрямо МВФ.

По-нататъшните изплащания от МВФ зависят от това и от други мерки за фискално затягане, които Украйна се съгласи да приложи, за да ограничи мащаба на сивата икономика. Въпреки това Киев вече пропусна крайния срок за законодателни промени през март. Сега има време до юни, когато е насрочен следващият преглед на МВФ.

МВФ вече е отпуснал 1,5 милиарда долара по настоящата програма. Следващият транш от около 700 милиона долара остава под въпрос.

Според източници, тъй като парламентът стигна до задънена улица по отношение на приемането на данъчните промени, украински представители и МВФ са обсъдили възможно забавяне на прилагането на мерките за ДДС за самостоятелно заетите предприемачи с около една година. Това е станало по време на пролетната среща на кредитора по-рано този месец.

Въпреки това МВФ все още настоява парламентът да приеме увеличението на ДДС върху пратките до юни. Министерството на финансите заяви на 27 април, че скоро ще внесе съответния законопроект в парламента на Украйна. Въпреки това шансовете за приемане на поправките изглеждат малки.

Дори и Украйна да успее да спечели малко време сега, в крайна сметка тя ще трябва да реформира данъчната си система, за да я приведе в съответствие с правилата на ЕС по време на преговорите за присъединяване. Това ще включва премахването на някои облекчения. Засега международните донори на Украйна може да обмислят други мерки за генериране на приходи или за ограничаване на сивата икономика.

