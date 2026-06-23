"Украйна избира героите си, не Полша": Преди 3 г. Навроцки пееше друга песен, днес атакува Зеленски за историята (ВИДЕО)

Полският президент Карол Навроцки цитира историческата памет като основа на дипломатическия сблъсък между Украйна и Полша, разразил се в последните дни, но само преди три години той не е имал нищо против Степан Бандера и украинския национализъм. Дори го е изразявал публично, докато е заемал длъжността директор на Института за национална памет - полски държавен изследователски институт, отговарящ за образованието и архивите, който включва и две структури на прокуратурата, упражняващи правомощия в областта на разследването, наказателното преследване и лустрацията.

Сблъсъкът Украйна - Полша

Най-новото изостряне на отношенията между Варшава и Киев дойде след 19 юни, когато полският президент Карол Навроцки взе решение да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от Ордена на Белия орел - най-високото полско отличие, във връзка с кръщаването на украинска военна част „Героите на Украинската въстаническа армия“. Той заяви, че Полша няма да допусне до членство в ЕС онези, които не разбират необходимостта да се отрече „култът към тоталитаризма и насилието“.

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Снимка: Getty Images

По време на Втората световна война Украинската въстаническа армия води въоръжена борба за създаването на независима украинска държава на териториите, населени с етнически украинци. Бойците от УВА провеждат диверсии и етнически прочиствания сред гражданското население. Най-известният случай е Волинското клане през 1943 г., в рамките на няколко месеца, на територията на Волин - историческа област на границата между съвременните Украйна, Полша и Беларус. Тогава са убити над 50 хиляди мирни жители, преобладаващо етнически поляци. Полски историци твърдят, че при етническите прочиствания, провеждани от УВА през 1943-1945 г., са загинали до 100 хиляди поляци.

След като Зеленски беше лишен от ордена, украинският външен министър Андрий Сибиха, украинският посланик в Полша Васил Боднар и ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов обявиха, че ще върнат и получените от тях полски държавни отличия. На 20 юни Зеленски заяви, че е изпратил ордена обратно на Навроцки по пощата. Всички украински президенти, които са били удостоени с полския Орден на Белия орел, впоследствие са се отказали от него.

Киев обеща да отговори с подобни мерки на всякакви "неприятелски действия", а Навроцки продължи да задълбочава конфликта с думите, че поляците помнят престъпленията, извършени от украински националисти, и не са готови да приемат прославянето на движението на Бандера. „Всички поляци знаят и разбират колко много вреда са нанесли украинските националисти на полския народ. Президентът Зеленски греши“, заяви той.

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Какво казваше Навроцки през 2023: съвсем различна реторика

В разгара на скандала беларуската опозиционна телевизия NEXTA извади архив от 2023 г., когато Навроцки е бил на предишната си длъжност. Тогава той казва, че украинците имат правото сами да избират своите национални герои.

„Ако Степан Бандера или Роман Шухевич са герои за тях, поляците няма да избират имената на украински улици вместо тях. Като директор на полския Институт за национална памет, аз, разбира се, нямам нищо против това", гласят думите на Навроцки отпреди три години.

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In 2023, Poland’s current president, Karol Nawrocki, stated that Ukrainians have the right to choose their own national heroes.



“If Stepan Bandera or Roman Shukhevych are heroes for them, Poles will not choose the names of Ukrainian streets for them. As the… https://t.co/y5SVYtqsa3 pic.twitter.com/l7asmbbUFz — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

Степан Бандера е украински политически деец и идеолог на украинското националистическо движение на ХХ век. Председател е на крайнодясната Организация на украинските националисти (ОУН).

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Роман Шухевич е член на ОУН, командир на украинската част на украинското военно подразделение „Нахтигал“ в състава на чуждестранните легиони на Вермахт (1941–1942). Той е генерал-хорунжий, главен командир на Украинската въстаническа армия (УВА) и председател на секретариата на Украинския главен освободителен съвет (1943 – 1950). Шухевич е върховен командир на УВА от 1943 г., когато започва масовата кампания срещу полското цивилно население във Волинска област и по-късно в Източна Галиция.

Навроцки не получи покана за Конференцията за възстановяването на Украйна в Полша

Същевременно стана ясно, че Карол Навроцки няма да присъства на Конференцията за възстановяването на Украйна, която ще се състои тази седмица в Полша, тъй като не е получил покана от премиера Доналд Туск, каза старшият съветник на президента Марцин Придач. Никой от членовете на екипа на Навроцки няма да присъства. Съветникът на президента изрази надежда, че по време на конференцията Туск ще се съсредоточи върху „интересите на Полша, а не само върху набирането на средства за Володимир Зеленски“.

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Конференцията за възстановяването на Украйна, организирана съвместно от Украйна и Полша в Гданск на 25–26 юни, има за цел да мобилизира икономическа подкрепа и инвестиции за Украйна. Подготовката се провежда на фона на рязко влошаващите се отношения между двете съседни държави поради историческите спорове.

Президентската администрация на Украйна заяви, че темата с поканата за Навроцки е вътрешен полски въпрос. „Не би било уместно от наша страна да поканим президента на Полша на събитие в полски градт“, заяви пред журналисти президентският съветник Дмитро Литвин, цитиран от Kyiv Independent. Според него Зеленски все още обмисля дали да присъства лично на конференцията.

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