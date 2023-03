Войната в Украйна: Ще падне ли Бахмут скоро? (ВИДЕО)

Още в снощната сводка на Генералния щаб на украинската армия изрично беше посочено, че е отбита руска атака при село Хромово (3 километра западно от Бахмут). Счита се, че оттам минава голям сигурен за украинската армия път, който се ползва за доставки за защитниците на Бахмут. В сутрешната сводка на украинския щаб се посочва, че е отбита атака при Богдановка, която се намира на север от Хромово и откъдето ЧВК Вагнер се мъчат да заобиколят, за да ударят Хромово в тил. Спрени са и руски атаки към Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут) и Дъбово-Васильовка (7 километра северозападно от Бахмут) плюс Григориевка (10 километра северозападно от Бахмут), твърдят украинците. Руският пропагандист Семьон Пегов побърза да посочи, че руснаците вече могат да обстрелват пътя между Хромово и Часов Яр, но руското военно министерство мълчи по въпроса.

🗺️Ukrainian General Staff reports, for the first time, a repelled Russian attack in the direction of Khromove this evening. A key supply road is leading through this settlement.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/dsdHLEcXsH — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 2, 2023

Различни видеокадри обаче подсказват, че украинците отстъпват, макар и контролирано. Политическият редактор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке публикува геолокализирани видеокадри от източната част на Бахмут – там ЧВК Вагнер изглежда са превзели район с високи сгради, и изказа предположение, че украинската армия ще брани западната част на Бахмут, използвайки река Бахмутовка като естествено защитно съоръжение.

📽️Russian Wagner mercenaries captured the residential block in the area of school no. 10 in the eastern part of #Bakhmut, known as Zabakhmutka.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/23ByHB2OOi — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 2, 2023

Рьопке публикува и видео, показващо самотен украински войник, бранещ окопна позиция срещу руски танк. Германският журналист задава въпроса защо този войник няма подкрепа?

Yes, he is a hero.

But the video also raises many questions.

▶️Why is he manning the trench alone?

▶️Why does he not have/use AT weapons?

▶️Why is the Russian IFV not engaged with artillery?pic.twitter.com/XlABrVOb4M — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) March 2, 2023

Продължават руските опити да бъде атакуван пътят между Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут (Т0504). Засега обаче именно от този южен фронт руската активност е силно намаляла – украинците вече не отчитат интензивни руски пехотни атаки към Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), а съобщават само за руски артилерийски огън по тази позиция, по Курдюмовка (15 километра южно от Бахмут) както и по Часов Яр (10 километра западно от Бахмут). Популярният руски телеграм канал "Рибар" се запъва с общи приказки, че течал "ожесточен бой" в покрайнините на Ивановско.

Separate assault battalion "Aidar" attacks with M113 armored personnel carriers under the cover of a smoke screen. Reportedly south of Ivanivske near Bakhmut. pic.twitter.com/UhI1XjEH8A — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2023

Според оценка на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), руснаците трябва да превземат и Хромово, и Ивановско, за да могат да обкръжат изцяло Бахмут. Американските експерти считат, че за пълно обкръжаване на Бахмут на руснаците им трябват още хора и техника и посочват, че ситуацията почва да прилича на тази със Северодонецк и Лисичанск – тогава руските сили оставиха възможност за организирано изтегляне на украинските сили, сега това също е възможно през Т0504. От ISW напомнят и, че точно както със Северодонецк и Лисичанск, защитата на Бахмут е с цел да се изтощат руските сили и руското командване да жертва колкото се може повече по-опитни войници и качествена военна техника. След като това се случи в Северодонецк и Лисичанск, последва унищожителната украинска контраатака в Харковска област през септември, 2022 година.

🎥Da Vinci Wolves of Ukrainian 67th Mechanized Brigade targeting Wagner mercenaries in the area of #Bakhmut.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/xEk7khZuAY — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 2, 2023

При Авдеевка и Угледар (Въгледар, Вухледар) руските атаки продължават без особен успех. Спрени са руски опити за пробив през Водяне и Камянка, Маринка си остава все така непревземаема украинска позиция. При Угледар руските щурмови отряди опитват по поне 5 атаки дневно, като действат с до 10 души, но поредни видеокадри ясно показват какво се случва на руските сили в района:

🗡 53 ОМБр запалює російську техніку 🔥🔥🔥

Слава Україні!🇺🇦

Смерть окупантам!☠ pic.twitter.com/LRPBwu4Mfv — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) March 2, 2023

В Луганска област боевете продължават без особени промени. Управителят на Луганска област Серхий Хайдай коментира, че макар руснаците да са концентрирали доста тежка военна техника по линията Кремена – Сватово, по-топлото време и разкаляната земя пречат на провеждането на офанзивни операции.

Russian IFV hit by ... just beautiful. pic.twitter.com/6mxzK3Uevz — Paul Jawin (@PaulJawin) March 2, 2023

Иначе случилото се в Брянск привлече вниманието през вчерашния ден. След като претендиращи да са руски доброволци се показаха в едно от селата в руския регион, последваха много искания за ответен удар. Начело в говоренето бяха Евгений Пригожин и Рамзан Кадиров, като Кадиров директно говори за удари по цивилни цели в Украйна. Ситуацията доста прилича на терористичния удар в Беслан преди 19 години, което оправда по-активни действия във Втората чеченска война, водена от руския диктатор Владимир Путин – най-малкото заради самоличността на хората, които сега се появиха в Брянск с призив за борба с Путин: Руски доброволци поеха отговорност за атаката в Брянск (ВИДЕО)

ОЩЕ: При Угледар и в Крим руснаците страдат, Вучич се кани да обърне гръб на Путин (ВИДЕО)