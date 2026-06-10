Украйна: Към момента не получаваме безвъзмездна военна помощ от България

Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България. Това коментираха от украинското външно министерство. Говорителят на ведомството Георгий Тихий подчерта още, че отбранителното сътрудничество със страната ни се осъществява на търговска основа.

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„Ще ви представя фактите, а вие сами направете своите заключения. Факт номер едно: Украйна към момента не получава никаква военна помощ от България. Украйна развива международно търговско сътрудничество с България в областта на отбраната. Украинските и българските отбранителни компании работят заедно в рамките на това търговско партньорство. Надяваме се това сътрудничество да продължи, защото е полезно и за двете страни. Ние получаваме необходимото за защитата на страната си, а България получава възможност нейните компании да печелят и да развиват отбранителната си индустрия“, казва Георгий Тихий, говорител на Министерството на външните работи на Украйна.

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„По отношение на преговорите, Украйна многократно е заявявала своята позиция. Ние не се крием от преговори, а се стремим да ги постигнем. Предлагаме на Русия да води преговори, но Москва отказва да седне на масата за разговори“, посочва Тихий.

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