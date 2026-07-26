Църковен празник на 27 юли: Какво се счита за тежък грях утре?

Утре, 27 юли, църквата почита паметта на свети Пантелеймон, св. Седмочисленици и Успение на св. Климент, архиеп. Охридски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 27 юли

Свети великомъченик Пантелеймон е роден около границата на III и IV век в град Никомидия (днешен Измит, Турция) в заможно семейство. Баща му, Евстрат, е езичник, а майка му, християнка на име Евфросиния. След смъртта на баща му, майка му го отглежда и възпитава в християнската вяра.

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Пантелеймон получил отлично медицинско образование и станал известен лекар. Считан бил за изключително умел и състрадателен, лекувал бедните безплатно. Отначало вярвал в езически богове, но под влиянието на християнски лекар и свети Кирик, който му разказал за Исус Христос, Пантелеймон приел християнството и бил кръстен. След това той се отрекъл от идолопоклонството.

Свети Пантелеймон е известен с многобройните си чудеса на изцеление. По-специално, той излекувал болно момче - подвиг, смятан преди за невъзможен.

По време на управлението на император Максимиан (началото на IV век) християните са били жестоко преследвани. Пантелеймон е заловен и подложен на жестоки мъчения, защото отказва да се отрече от вярата си. Той непоколебимо понася болката и мъченията, молейки се за мъчителите си. В крайна сметка е екзекутиран и обявен за великомъченик – мъченик, умрял с Христос.

Свети Климент е един от първите ученици на апостолите Петър и Павел, третият епископ на Рим (папа), живял в края на първи и началото на втори век. Той е ревностен проповедник на Евангелието и допринася за установяването на църковна дисциплина и мир сред християните. Приписва му се написването на важно писмо, Посланието до Коринтяните, призоваващо за единство и подчинение на църковната власт.

Свети Климент претърпява мъченическа смърт при император Траян: хвърлен е в морето с камък на врата. Това се случва около началото на втори век. Той е почитан като великомъченик и покровител на Църквата. В православните църкви иконите на Свети Климент често го изобразяват с християнски символи и епископски одежди.

Свети седмочисленици са седемте светци, създали църковнославянския език и превели на него Светото писание. Паметта им се чества от Българската православна църква на 27 юли. Всички Седмочисленици са знаели славянския език и повечето от тях са били византийски (южни) славяни.

През 856 г. във византийския манастир Полихрон на брега на Мраморно море под планината Малък Олимп, където Методий Солунски е бил игумен, се сформира група от съмишленици. През 863 г. те се преместват във Велеград (Велика Моравия ), където превеждат Евангелията, Посланието и Псалтира на славянски език. През 886 г., след смъртта на Методий, останалата част от групата се премества в Първата българска държава, основавайки Преславската книжна школа . Последните Седмочисленията се установяват в Охрид, Македония, който по това време също е част от Първата българска държава.

Традиции, обичаи и забрани

Ако вали на 27 юли, есента ще бъде дъждовна и плодородна. Ако вятърът духа от изток на този ден, времето ще се промени и стане по-студено. Ако чучулиги пеят на този ден, лятото ще бъде дълго и топло.

Какво не бива да правите утре? Отказът да се помогне на някого се смята за тежък грях, тъй като Свети Пантелеймон винаги е бил помощник и защитник на нуждаещите се. Според общоприетото поверие, работата на полето или в градините в деня на Пантелеймон е строго забранена – това се смята за лоша поличба, която носи нещастие.

Какво можете да направите утре? Вярващите се обръщат към свети Пантелеймон с молитви за добро физическо здраве и бързо изцеление от болести и най-вече за помощ при лечението на очни заболявания.

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