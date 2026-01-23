Украйна към Орбан: Господарят ви в Москва няма да живее още 100 години, дори да му дарите всичките си органи (ВИДЕО)

Задочният спор между унгарския премиер Виктор Орбан и украинските власти във връзка с членството на Украйна в Европейския съюз продължава. Министърът на външните работи на нападнатата от Русия страна Андрий Сибиха отвърна на евролидера с най-проруски позиции след коментара му, че "през следващите сто години няма да има парламент в Унгария, който да гласува за присъединяването" на Киев към европейския блок.

Още: Орбан: В следващите 100 години нито един унгарски парламент няма да пусне Украйна в ЕС (ВИДЕО)

Андрий Сибиха: „Вашият господар в Москва няма да просъществува 100 години"

По-рано Орбан обвини Украйна, че се опитва да повлияе на резултатите от предстоящите парламентарни избори в Унгария, защото знаела, че настоящото правителство в Будапеща няма да ѝ позволи да се присъедини към Европейския съюз. Той говори след среща на върха в Брюксел, където Европейската комисия, по думите му, представила пътна карта за присъединяването на Киев към блока до 2027 г.

Още: Кирил Петков: България изпреварва Унгария! Стига сте хвалили модела "Орбан" с фалшиви опорки

„Не искаме те да се присъединят към ЕС“, посочи още Орбан за украинците и добави, че именно затова Киев се интересувал от победата на опозицията и се опитвал да се намесва във вътрешните работи на Будапеща. „Трябва да признаем, че украинците ще бъдат активни участници в унгарската кампания, защото е в техен основен интерес да сменят правителството в Унгария. Не съм възхитен от това и ще се борим срещу него", жалва се Орбан, чиито думи с гордост са цитирани и в рупорите на кремълската пропаганда като ТАСС.

Още: Асен Василев: Кабинет в оставка ни набута в кьошето до Унгария - сядаме на два стола и падаме (ВИДЕО)

This plan is doomed to fail, Mr. Prime Minister. Your master in Moscow won’t last 100 years even if you were ready to donate him all organs. And on the day Ukraine joins the EU, we will frame this headline in @ua_parliament to remember your lies for the next 100 years. https://t.co/vlMbbjWT2F — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026

Украинският външен министър Андрий Сибиха му отговори в X: "Този план е обречен на провал, г-н министър-председател. Вашият господар в Москва няма да просъществува 100 години, дори и да сте готов да му дарите всичките си органи. А в деня, в който Украйна се присъедини към ЕС, ще окачим това заглавие в украинския парламент, за да си спомняме лъжите ви през следващите 100 години".

Орбан обеща да не подкрепя Украйна във войната, подпалена от Русия. Така той продължи и спора си с президента Володимир Зеленски, който започна на Световния икономически форум в Давос. "Няма нищо ново в това, че с наближаването на изборите в Унгария той отново се нахвърли върху унгарското правителство и лично върху мен. Изненадващо е, че в речта си той разкритикува и всички останали европейски лидери. Той счита, че помощта, оръжията и решимостта на Европа за Украйна са недостатъчни", коментира унгарският министър-председател след думите на Зеленски, че "Всеки "Виктор", живеещ с парите на Европа, но продаващ интересите й, заслужава плесница".