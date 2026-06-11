Украйна осъди вицеадмирала, който предаде Крим и оглави руския флот

Бившият първи заместник-командващ на Военноморските сили на Украйна, вицеадмирал Серхий Елисеев, бе осъден в Украйна задочно на 15 години затвор и лишен от званието вицеадмирал. Елисеев е бил временен командир на украинския флот през 2014 година, когато Русия окупира Крим. Той отказва да изпълнява заповедите на украинското държавно ръководство, престъпва военната си клетва и дезертира на страната на държавата агресор, се посочва в публичното обвинение.

На 8 юни тази година Елисеев е признат от Приморския районен съд на Одеса за виновен в държавна измяна, дезертьорство, посегателство върху териториалната цялост и неприкосновеност на Украйна, участие в терористична организация и водене на агресивни военни действия. Той е един от първите висши офицери от украинския флот, преследвани за държавна измяна, отбелязва "Украинска правда".

Действията му допринасят за подкопаване на отбраната на Украйна, завземането на украинските военни кораби и установяването на руски военен контрол над Кримския полуостров.

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След като дезертира от украинските ВМС, Елисеев е назначен за заместник-командир на Балтийския флот на Русия. Това е първият път, в който бивш украински офицер, превърнал се в предател, де факто заема висша командна длъжност в руските въоръжени сили.

Впоследствие той демонстративно публично подкрепя държавата агресор, по-специално носейки руска военна униформа по време на честванията на 9 май, наред с получените по-рано от него украински държавни награди, само че преработени на руски език.

Съдът отбелязва, че Елисеев също така е включен в санкционните списъци на Украйна, САЩ, Канада, Обединеното кралство и Европейския съюз.

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