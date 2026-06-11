Войната в Украйна:

Училище в Украйна откри мемориал на двама загинали българи на фронта (СНИМКИ)

11 юни 2026, 13:15 часа 439 прочитания 1 коментар
Снимка: Facebook/Кубейський ліцей з початковою школою та гімназією ім.ак.О.Теодорова-Балана
Училище в Украйна откри мемориал на двама загинали българи на фронта (СНИМКИ)

В лицея в село Кубей - едно от бесарабските български села в Одеска област в Украйна - почетоха паметта на двама загинали на фронта българи. В двора на лицея, който носи името на големия български учен акад. Александър Теодоров-Балан, бяха открити две мемориални плочи - на 25-годишния Виктор Фучеджи и на 42-годишния Иван Мошул, и двамата бивши възпитаници на лицея.

"Те бяха обикновени момчета, имаха планове за бъдещето, обичаха живота, но без колебание застанаха в защита на Отечеството, когато врагът дойде да разруши дома ни", пише на страницата на Кубейския лицей във Фейсбук.

Виктор Фучеджи е бил снайперист от III отделна щурмова бригада от II щурмов батальон. Загива при освобождението на село Новомихайливка в Донецка област на 27 ноември 2025 г. 

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Иван Мошул е старши шофьор-електрик на 1-ви пехотен батальон. Загива при изпълнение на бойна задача в района на Покровск на 11 януари 2026 г. 

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Кубейската община е една от 10-те общини, които влизат в състава на Болградски район, където населението е предимно българско.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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