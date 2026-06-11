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Отровен подарък от "момиче": Разкриха руска схема за убийството на украински морски пехотинец (СНИМКИ)

11 юни 2026, 14:56 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Житомирська обласна прокуратура
Отровен подарък от "момиче": Разкриха руска схема за убийството на украински морски пехотинец (СНИМКИ)

19-годишен украинец е обвинен в убийството на морски пехотинец, след като е бил вербуван от руското разузнаване. Той е получил задача от представител на руските разузнавателни служби чрез Telegram да организира убийството на 23-годишен военен. Обещано му е било при изпълнение на задачата да получи 5000 гривни награда.

Мъжът е използвал фалшив акаунт в социалните мрежи, принадлежащ на млада жена, започнал е кореспонденция с военния и са се уговорили да му изпрати "подарък" по пощата. Следвайки инструкциите на руснаците, вербуваният купил бутилка алкохол и с медицинска спринцовка, без да повреди опаковката, добавил в нея отровна смес на базата на метадон, след което изпратил "подаръка" на военнослужещия.

Войникът, без да осъзнава опасността, получил колета и няколко дни по-късно починал от алкохолно отравяне в интензивното отделение, без лекарите да успеят да го спасят.

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От украинската прокуратура съобщиха, че вербуваният е задържан в Полтавска област на Украйна и е обвинен в предумишлено убийство на военнослужещ срещу парично възнаграждение и в интерес на разузнавателните служби на държавата агресор. Заплашва го доживотна присъда и конфискация на имуществото.

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Снимки: Facebook/Житомирська обласна прокуратура

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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