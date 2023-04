Украйна отзовава посланика си в Беларус след срещата на Лукашенко с лидера на т.нар. ДНР

Според съобщение на беларуската държавна информационна агенция от 18 април Лукашенко се е срещнал в Минск с Денис Пушилин. Външното министерство на Украйна осъди срещата и я нарече "опит да се легитимира този представител на руската окупационна администрация в Донецк".

МВнР на Украйна обяви, че ще извика украинския посланик в Беларус Игор Кизим обратно в Киев за консултации.

Пушилин е подложен на украински и международни санкции, а срещата на Лукашенко с него представлява "пореден и явен неприятелски акт от страна на Република Беларус, насочен към подкрепа на държавата агресор Руската федерация", заявиха от външното министерство на Украйна.

И призоваха Минск да спре да подкрепя войната на Русия срещу Украйна. Въпреки че Беларус не е пряк участник във военните действия, тя позволява Москва да използва територията ѝ за нападения срещу украинската страна. Минск се съгласи да приеме и руски ядрени оръжия.

ОЩЕ: Беларус прие руско ядрено оръжие, а сега се уплаши от войници на САЩ в Полша

Според беларуската опозиционна телевизия NEXTA Пушилин и Лукашенко са се разбрали да създадат "работни групи за икономическо сътрудничество" между т.нар. ДНР и Беларус.

Collaborator Denis #Pushilin declared that the self-proclaimed "#Donetsk People’s Republic" and #Belarus would create working groups on economic cooperation. pic.twitter.com/ylu4NYBoTu