Горчиви сълзи в Русия: И в България зареждат по-евтин бензин!

Потребителските цени на бензина през юни в Русия са се повишили до 6,88% в сравнение с 0,85% през май, според данни на Росстат (Федералната служба за държавна статистика на Руската федерация). Цените на дизела са скочили до 7,1% спрямо 1,3% през май. След покачването на цените на горивата, инфлацията, пак според данни на Росстат към 8 юли, надхвърля 0,3%. Всичко това пише "Комерсант".

На фона на тези стряскащи цифри (които се дължат, припомняме, на успешните украински атаки срещу руските рафинерии), руският телеграм канал "Дабл Ять" пише, че в Москва може да се зареди 95-октанов бензин за 138 рубли на литър, което при текущия обменен курс е около 1,60 евро. И сравнява какви са цените в европейските държави, сред които и България:

"В Европа, за сравнение, е по-евтино да се зареди:

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Полша: около 1.42 евро;

Андора: около 1.43 евро;

България: около 1.48 евро;

Швеция: около 1.48 евро;

Исландия: около 1.50 евро;

Словения: около 1.50 евро;

Хърватия: около 1.51 евро;

Испания: около 1.51 евро."

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