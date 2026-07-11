Украйна порази 21 руски танкера само за нощ. Русия спря корабоплаването през Азовско море

Тази нощ, 11 юли, украинските сили са атакували едновременно 21 танкера на руския сенчест флот в Азовско море, съобщиха от Генералния щаб на ВСУ. Танкерите се използват за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции, осигурявайки средства за руската война срещу Украйна. С тези кораби Русия също така се опитва да снабдява с гориво военните си части в окупираните украински територии.

Също така са били поразени четири влекача, два кораба за насипни товари и един драгажен кораб, които са били използвани от руснаците за осигуряване на военна логистика и поддръжка на пристанищната инфраструктура.

Точните поражения в момента се установяват.

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Русия спря корабоплаването през канала в Азовско море

Междувременно Русия се видя принудена да спре корабоплаването през канала Дон-Азов, който свързва река Дон с Азовско море. Решението е било взето в петък, 10 юли, малко след друга украинска атака, при която бяха ударени 13 руски кораба, включително 10 танкера.

Пазарните анализатори отбелязват, че до една четвърт от руския износ на пшеница преминава именно през Азовско море, пише Ройтерс.

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В същото време губернаторът на Ростовската област в Русия Юрий Слюсар съобщи в Телеграм, че матрос е бил убит при украинската атака срещу танкер, превозващ метанол в залива на Таганрог в Азовско море.

Той посочи, че кораби са претърпели щети в различна степен, но "няма опасност от разлив или изтичане на метанол".

Повече от 18 украински дрона са били унищожени по време на отблъскването на въздушната атака срещу региона, каза Слюсар.

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