Украйна скоро ще занули Русия: Бензинът е само началото

Грешката, която много руснаци правят, е че гледат на настоящата ситуация с бензина като на някаква временна ексцесия - демек все ще измислят нещо докато кризата отмине. Те обаче не разбират, че това е само началото и нещата оттук нататък само ще се влошават. За да разберат какво очаква Русия след няколко месеца, е достатъчно да погледнат Крим: няма бензин, няма работа, ток има само по два часа на ден и има недостиг на вода. Това пише в Telegram известният руски блогър Дмитрий Чернишев, който пише под прякора mi3ch. Той е в топ 10 на най-популярните блогъри в Рунет. Напуснал е Русия през март 2022 г. и е обявен от Руската федерация за "чуждестранен агент".

Засега Украйна все още не произвежда чак толкова много дронове, но успява да нанася успешни удари на практика по всички рафинерии в Русия, като повечето ги извади от строя, както и по руските танкери в Азовско море. Успя да срине и логистиката на руските войски на фронта. Украйна с бързи темпове увеличава броя на дроновете си и скоро ще може да премине и към други цели - най-вече военната индустрия на Русия, фабриките, произвеждащи ракети, дронове, боеприпаси, бронирани машини, оптика и електроника – всичко това ще гори, предупреждава Чернишев.

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Русия ще остане без никакви пари. Защото след като се разправи с петролната индустрия, Украйна ще нанесе следващите си удари по другите източници на валутни приходи, с които Владимир Путин финансира войната си - експортни хъбове, добив и преработка на газ. Така че няма да има нито петрол, нито газ. Руснаците, които се радваха на унищожената електропреносна мрежа в Украйна и на това, че украинците студуваха цяла зима, дали са готови да посрещнат на свой ред една студена зима без отопление? Дали са си купили печки, защото парно няма да имат? А тепърва в Русия предстоят още много бедствия, заради това, че инфраструктурата не е ремонтирана от години - всички пари са похарчени за войната, пише Чернишев.

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Руснаците трябва да очакват удари и по големите складови центрове, жп гари и транспортни възли. Както Украйна няма граждански въздушен транспорт от началото на войната, така и Русия скоро няма да има.

Сега все още дроновете на Украйна са по-малко и тя трябва да избира между отделните цели. Когато броят им се увеличи, тя ще премине към удари едновременно по множество цели.

Освен това украинците усилено разработват и собствени балистични ракети, казва руският блогър (украинците вече имат пробив в това отношение - например, ракетите "Сапсан" вече са преминали изпитанията и са в ограничено производство, има и други засекретени разработки, за които все още няма много публична информация, Украйна инвестира значителни ресурси и в крилатата ракета Long Neptune - бел. ред.).

Затова Чернишев пише, че кризата с бензина е само върхът на айсберга. "Предстои ужасна банкова криза. Точно както Мадуро във Венецуела криеше истинското положение, така и Путин се опитва да убеди всички, че страната все още има ресурси, въпреки че Русия вече е фалирала. Високата лихва на Централната банка убива всеки бизнес, а всеки опит за понижаването ѝ веднага ще задвижи колелата на хиперинфлацията. Разбирате ли? Купоните за бензин са само началото. Очаквайте купони за храна. Русия вече е загубила тази война и само увеличава цената на поражението си с всеки изминал ден. И целият този ужас продължава само заради каприза на един човек", пише Чернишев.

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Във видеото по-долу виждате километрична опашка за бензин в Геленджик в Краснодарския край:

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