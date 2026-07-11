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Планът на Украйна за отрязване на Крим успява: Руският Червен кръст раздава спешно хуманитарна помощ

11 юли 2026, 14:05 часа 354 прочитания 0 коментара
Снимка: redcross.ru
Планът на Украйна за отрязване на Крим успява: Руският Червен кръст раздава спешно хуманитарна помощ

Няма ден, в който украниските сили да не нанасят удари с дронове по цели на полуостров Крим. Целта на Украйна е да прекъсне снабдяването на полуострова и да го отреже напълно от сушата, морето и въздуха като по този начин направи животът за руснаците там невъзможен, пише The ​​Telegraph.

Първо украинските дронове удариха сухопътния коридор и железопътните връзки, свързващи Крим с Русия. След това те започнаха да атакуват инфраструктурата, петролните рафинерии, електроцентралите, системите за противовъздушна отбрана. Тази седмица атаките им се насочиха към танкерите от руския сенчест флот, се изброява в статията.

Междувременно на сайта на руския Червен кръст бе съобщено, че започва разпределяне на хуманитарна помощ в Крим. Припомняме, че от 26 юни в Крим е обявено извънредно положение.

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Руският Червен кръст е подготвил за жителите на полуострова 800 хранителни пакета, 700 хигиенни комплекта, 43 тона питейна вода и рехабилитационно оборудване – инвалидни колички, проходилки, патерици и бастуни. Отделно в Севастопол са складирани още 600 хуманитарни комплекта с хранителни и хигиенни продукти. От помощта след 15 юли ще могат да се възползват хора с увреждания от I и II група и жители, "които се намират в трудни житейски ситуации". 

Освен това Червеният кръст закупува мобилна пречиствателна станция за вода, за да осигури на жителите питейна вода в случай на прекъсване на електрозахранването. Хуманитарният център ще разполага и с резервни батерии, което ще позволи на хората да зареждат мобилните си устройства, да използват Wi-Fi и компютри по време на прекъсванията на тока.

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Червен кръст Крим хуманитарна помощ хуманитарна криза война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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