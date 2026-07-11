Войната в Украйна:

Търсят се: Украинското разузнаване обнародва лични данни на двама руснаци, измъчвали украински военнопленници

11 юли 2026, 15:02 часа 791 прочитания 0 коментара
Снимка: gur.gov.ua
Търсят се: Украинското разузнаване обнародва лични данни на двама руснаци, измъчвали украински военнопленници

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) разкри на сайта си личните данни на двама руснаци, измъчвали систематично украински военнопленници. Става дума за Вячеслав Черданцев, лекар в колония № 7, с прякор "Коновал", и Ярослав Кирилов, руски гражданин, който е бил затворник в същата колония и е помагал при издевателствата над украинските военнопленници.

"Установено е, че от октомври 2022 г. гореспоменатите военнопрестъпници систематично са измъчвали украински военнопленници, извършвали са сексуално насилие срещу тях и са унижавали жестоко човешкото им достойнство. Разследването е документирало случай на изнасилване на военнопленник с чужд предмет, както и други случаи на малтретиране", се казва в съобщението.

Сред измъчваните е бил военният медик Олександър Крохмалюк, който е бил пленен в "Азовстал" и който е починал от изтезанията.

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В изтезанията са участвали както персоналът на колонията, така и затворници. Те са се опитвали да пречупят украинските военнопленници, да ги принудят да приемат руско гражданство и да изтръгнат от тях фалшиви признания.

Освен сексуално насилие други издевателства са били принуждаване на пленниците да пълзят голи и мокри по пода докато са били бити с пръчки и електрошокови устройства; изтръгване на нокти; инжектиране на неизвестни препарати, причиняващи силна болка.

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"Болен военнопленник с температура над 39 градуса по Целзий е бил жестоко пребит, а заподозреният по случая е стъпил на главата му. След това, по негови инструкции, съучастник е държал пленника под студен душ в продължение на 20 минути, докато е продължавал побоят", се казва в съобщението. 

Затворническата администрация е държала военнопленници, болни от краста, голи заедно със здравите пленници. На тях им е било отказвано лечение, което е позволило на болестта да се разпространи. Вместо да им се окаже помощ, болните са били събличани и държани в студени помещения или дори навън. На затворниците е било позволено да се къпят само веднъж седмично.

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"Военнопрестъпникът Черданцев, освен всичко друго, е рисувал изображения на гениталии и неприлични послания по телата и лицата на пленниците, използвайки разтвор на брилянтно зелено", се отбелязва в съобщението на военното разузнаване.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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