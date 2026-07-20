Украйна подпали Москва: Над 400 дрона към столицата и поне пет пожара - нефтохранилище и индустриална зона горят (ВИДЕО)

Украинските сили за пореден път взеха под прицел Московска област и показаха на руснаците в сърцето на страната в какво ги забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г. Над 400 дрона са "опитали" да атакуват столицата и по-широкия район на Подмосковието в нощта на 19 срещу 20 юли, твърди кметът на Москва Сергей Собянин. „Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана още в далечните периферии. 85 безпилотни летателни апарата бяха унищожени при приближаването им към Москва“, написа той в Telegram. За столицата бе обявена и ракетна тревога. В областта са засечени най-малко пет пожара вследствие на нападенията.

Щетите

Горят и са подложени на атака нефтохранилище в Подолск, склад в индустриалния комплекс „Южни врата“ в Домодедово, както и жилищна висока сграда в същия град, която е била ударена от дрон. Според анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA, направен на база на геолокализирани кадри, след атаката е възможно да гори и още един склад в Подолск, макар че няма окончателно потвърждение.

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Жители на Московска област съобщиха за многобройни експлозии и пожари. По-рано болницата в Домодедово съобщи за хоспитализирането на най-малко шестима души с наранявания от мини и експлозии, без да посочва директно причината. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за най-малко един загинал в резултат на украинска атака с дронове.

"През нощта силите за противовъздушна отбрана и средствата за електронна война отблъснаха атака с безпилотни летателни апарати (БЛА) в Московска област. Основните последици бяха отчетени в Подолск, Домодедово и градския район Одинцово. При падането на дроновете бяха повредени няколко частни жилища, възникнаха пожари и бяха нанесени щети на част от гражданската инфраструктура. В Одинцово бяха повредени автомобил и частно жилище. Няма пострадали. В Подолск катастрофите на безпилотните летателни апарати предизвикаха пожари, нанесоха щети на няколко обекта от гражданската инфраструктура и повредиха частен дом в село Мало Толбино. Според предварителна информация един човек е пострадал в Домодедово в резултат на пожар в частен дом, а друг – на магистрала М-4, където безпилотен летателен апарат се разби до автомобил. Той получава цялата необходима медицинска помощ. На място работят службите за спешна помощ, полицията, линейките и спасителните екипи. Провежда се оглед на последствията от атаката и на района.“

Жители съобщиха също за атака и пожар в склада на Wildberries ("руския Amazon") в Коледино, Подолск, но към момента няма потвърждение за пожар. Пресслужбата на компанията също опроверга информацията за пожар: „По-рано в този складов комплекс беше проведена евакуация с цел осигуряване на безопасността, а хората вече са се върнали по домовете си. Логистичният комплекс на Wildberries в Коледино продължава да работи нормално", казват оттам. През уикенда украинските сили удариха два центъра на Wildberries - в Електростал, Московска област, както и в Котовск, Тамбовска област. Президентът Володимир Зеленски заяви, че фирмата е помагала с логистика на руската армия, по-конкретно с доставка на компоненти за дронове: Същински апокалипсис край Москва: Зеленски обясни удара по складове на Wildberries с доставката на дронове (ВИДЕО).

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Според уебсайта на компанията логистичният център „Южни врата“, който е бил атакуван, е огромен складов комплекс с обща площ от над 650 000 квадратни метра, разположен на 144 хектара. Комплексът продължава да се изгражда и се въвежда в експлоатация поетапно - към момента „Южни врата“ разполага с над 180 000 квадратни метра складови площи.

Според руското министерство на отбраната през нощта са били свалени 381 украински дрона над руски региони, анексирания Крим, Азовско море и Черно море. Става дума за областите Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Ростов, Рязан, Смоленск, Тамбов, Тула, Московска област, Краснодарски край, твърди ведомството.

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