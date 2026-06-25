Украйна порази руска нефтобаза за втори път през юни, удари и петролни рафинерии в Башкирия (ВИДЕО)

През нощта на 24 срещу 25 юни украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтения склад „Полтавская“ в Краснодарския край на Русия, което е предизвикало пожар в обект, използван за подкрепа на руските войски в окупираната част на Украйна, обяви Генералният щаб на украинската армия. Ударът по нефтобазата в Кубан е втори през този месец. Кадри показаха атака с украински дрон „Сичен“, проведена от подразделението „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Става дума за голям комплекс за приемане, съхранение и пренос на дизелово гориво и бензин. Резервоарният му парк се състои от 28 резервоара.

Ukraine’s Defense Forces struck the Poltavskaya oil depot on the Kuban for the second time this month. Footage showed a Ukrainian Sichen drone attack by the SBU’s Alpha unit. #Ukraine pic.twitter.com/5azGNI1g6w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

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Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев не е съобщил абсолютно нищо за украински атаки днес, 25 юни.

СБУ се похвали и с удари по нефтопреработвателни заводи в Уфа

СБУ е нанесла удари и по два руски нефтопреработвателни завода в Република Башкортостан (Башкирия) в Руската федерация.

"Изпълнявайки задачите, поставени от президента на Украйна Володимир Зеленски, войници от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ успешно нанесоха удари по производствените съоръжения на групата нефтопреработвателни заводи „Башнефт“ в град Уфа (Република Башкортостан, Русия). Целите се намират на 1500 километра от държавната граница на Украйна", обявиха от службата в Telegram.

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Украински дронове са нанесли удари по производствените съоръжения на нефтопреработвателните заводи „Башнефт-Новойл“ и „Башнефт-Уфанафтохим“, които са важни елементи от руския горивно-енергиен комплекс, гласи информацията. "След експлозиите в тези съоръжения избухнаха пожари. Наличните медийни материали потвърждават наличието на поне два отделни огнища на възпламеняване. Горят инсталациите за автотранспортни горива (AVT) на предприятията, които са „сърцето“ на заводите и осигуряват първичната преработка на нефта", казват от СБУ.

Губернаторът на Башкирия Радий Хабиров съобщи в 11:15 ч. днес в Telegram канала си, че "поредната атака с дрон срещу Уфа" е била "отблъсната от Министерството на отбраната и службите за сигурност на предприятията". Той не посочва какво е било атакувано. "Отломките от дрона паднаха в индустриална зона. Всички служби са на място и в момента се работи по отстраняването на последствията. Няма ранени, а производствените процеси не са били прекъснати - предприятията работят нормално", написа Хабиров.

Украинският мониторингов канал Exilenova+ обаче показа с редица видеокадри какво се случва:

"СБУ продължава системната си работа за отслабване на икономическия и военнопромишления потенциал на Руската федерация. Днешните дълбоки удари, нанесени от дроновете на СБУ, за пореден път показаха, че врагът няма сигурен тил дори на 1500 километра от границата с Украйна. Всеки успешно ударен обект от нефтопреработвателната, горивната и логистичната инфраструктура увеличава икономическите разходи на Руската федерация за войната. Работата по унищожаването на стратегически важни обекти на държавата агресор ще продължи", заканиха се от службата.

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Удари по три моста, склад и радарни системи. Щети и от предишни известни атаки на украинците

Украинските сили са нанесли удари и по три моста, използвани за преместване на войски и боеприпаси, по логистичен склад край Новохановка, по команден пункт край Цукурино, както и по руски радарни системи „Небо“ и „Скала-М“ край Керч на окупирания полуостров Крим, твърди Генералният щаб на украинската армия.

Междувременно Украйна потвърди, че е нанесена сериозна щета на руския център за космически комуникации след удара на 22 юни в близост до Гус-Хрустални във Владимирска област. Засегнати са 25-метровата главна антена, халетата със сателитни модеми, възли и технически сгради: Украйна успя да порази и космически комуникационен център в Подмосковието, потвърди удар с ракети по завода във Воронеж (ВИДЕО).

Ukraine confirmed major damage to Russia’s Vladimir space communications center after a June 22 strike near Gus-Khrustalny in Vladimir region. The 25-meter main antenna, satellite modem halls, switching nodes and technical buildings were hit. Ukraine also confirmed that a June 24… pic.twitter.com/FRXtqqLPvj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

Украйна потвърди също, че при удар на 24 юни са били повредени четири газопреработвателни установки в завода в Оренбург, което е довело до спиране на производството: Украйна подпали газопреработвателния завод в Оренбург и ТЕЦ-а в Симферопол (ВИДЕО).

Украинското военно разузнаване (ГУР) пък съобщи, че неговото подразделение PRYMARY е унищожило или повредило стотици руски цели на окупираната украинска територия на стойност над 4 милиарда долара от 2022 г. насам. Списъкът включва самолети, кораби, лодки, радарни станции, системи за електронна война, пускови установки за противовъздушна отбрана, цистерни за гориво и друга скъпоструваща руска техника, включително амфибийния самолет "Бериев" Бе-12, самолет Ан-26 и радар „Енисей“ от системата С-500.

Ukraine’s HUR said its PRYMARY unit has destroyed or damaged hundreds of Russian targets on occupied Ukrainian territory worth more than $4 billion since 2022. The list includes aircraft, ships, boats, radar stations, EW systems, air defense launchers, fuel tankers and other… pic.twitter.com/rpnWTsJ1aV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

Ракетна тревога в Москва

В Московска област пък бе обявена тревога от ракетно нападение в следобедните часове днес, предават местни Telegram канали.

„Останете у дома и се пазете от прозорците, или потърсете укритие. Ако сте навън или в автомобил, потърсете укритие в сграда, подлез или паркинг“, се казва в разпространяваното съобщение.