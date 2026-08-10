Нова гореща вълна връхлита Великобритания

Може да бъде издаден рядък червен код за опасно време, тъй като се очаква температурите да достигнат 36 градуса преди настъпването на нова гореща вълна. Това заяви британската метеорологична служба Met Office. Най-вероятно 13 август ще бъде най-горещият ден от седмицата, като съществува малка вероятност температурите да се повишат дори над 36 градуса, съобщи Sky News, позовавайки се на метеоролога от Met Office Том Морган.

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Това се случва, след като на 9 август бяха измерени температури от най-малко 30,6 градуса, с което общият брой на дните с температури над 30 градуса от началото на годината достигна 35 – нов рекорд за Обединеното кралство.

Морган заяви, че на 12 август температурите вероятно ще достигнат около 35 градуса в голяма част от страната, а в Англия и Уелс това ще се случи отново на 13 август.

Той посочи, че Met Office „понякога издава предупреждения за екстремни горещини – жълти, кехлибарени и червени, каквито издадохме през юни, така че това се обсъжда в момента“.

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Миналия месец Британската агенция за здравна сигурност (UKHSA) съобщи, че по време на горещите вълни през май и юни във Великобритания са регистрирани 2877 смъртни случая над очакваното, което е почти два пъти повече от 1504-те допълнителни смъртни случая през лятото на 2025 г.

Отделно от това наскоро в Уелс беше обявена суша заради влошаващите се условия, причинени от продължителните високи температури. Миналия месец суша беше обявена и в половината от Англия след рекордно малкото количество валежи и продължителните високи температури.