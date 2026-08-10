"Мадяр": Заради Запада не успяхме да ударим Крим 7 пъти по-мощно, Русия ще стреля с 200 балистични ракети наведнъж

Командващият Силите за безпилотни системи в украинската армия Роберт Бровди с позивна "Мадяр" заяви, че неговата част е можела да нанесе седем пъти повече удари по военни цели в Крим, ако обещаните от западните съюзници ресурси бяха пристигнали по-бързо. В интервю за Associated Press той заяви, че ударите на Украйна по анексирания от руснаците полуостров са първият етап от кампания, целяща да направи територията неподходяща като база за разполагане на руски войски.

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„Крим е един от ключовите концептуални стълбове по пътя към прекратяване на войната“, подчерта "Мадяр".

Според командира обаче специалните сили са оборудвани едва на 14% от нивото, необходимо за провеждане на кампанията в Крим с пълна мощ. „Не става въпрос, че производственият капацитет на украинските производители не ни позволява да произведем необходимия брой дронове. Проблемът е просто в несвоевременното финансиране, което нашите партньори отпускат, но което напредва значително по-бавно, отколкото бяхме планирали“, казва той.

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Ударите по руската ПВО в Крим

Бровди подчерта, че неговата част е унищожила над 300 системи за противовъздушна отбрана през последните месеци – ракетни комплекси „земя-въздух“, радарни станции и оборудване за електронна война. Той отбеляза също, че по време на четирите неотдавнашни мащабни ракетни удара срещу Русия от Крим са били изстреляни само пет ракети в отговор – резултат, постигнат благодарение на систематичното унищожаване на руските средства за противовъздушна отбрана в региона.

Снимка: МАДЯР/Telegram

По-голямата част от съветската противовъздушна артилерия на Русия разчита на електропреносната мрежа, което е една от причините електроенергийната инфраструктура на Крим да се превърне в постоянна мишена. Навсякъде, където обхватът на Starlink достига в Крим, дроновете на Силите за безпилотни системи вече могат да унищожават дори най-силно защитените цели със средно само три дрона, като използват боеприпаси с различни характеристики и бойни глави в зависимост от целта, каза Бровди.

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Той говори и за ударите на Украйна по логистичните центрове на руския онлайн търговец Wildberries, който е обвиняван от Киев, че подпомага военната логистика. Според "Мадяр" атаките срещу тази търговска верига имат за цел да накарат обикновените руснаци да усетят войната от първа ръка - нещо, което вече се случва. Бровди отказа да посочи времева рамка за кампанията срещу Wildberries. "Това се оказа чувствителен индикатор за благосъстоянието на огромна част от населението на Русия – хора, които смятат, че са напълно незасегнати от действията на агресорската държава“, сподели той.

Пет условия, при които войната да спре

По-рано Бровди посочи пет условия, при които войната на Русия срещу Украйна би могла да приключи. Според него това ще стане възможно, ако Русия физически загуби способността си да:

финансира войната;

произвежда оръжие;

защитава тила си;

изпраща войници на смърт;

поддържа илюзията за стабилност и контрол в страната.

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Русия с планове да изстрелва до 200 балистични ракети срещу Украйна в една атака

Руснаците планират да изстрелват 2,5 пъти повече балистични ракети срещу Украйна в рамките на една-единствена атака – до 200 на брой, смята още Роберт Бровди. Според него руската армия понастоящем може да изстреля едновременно 77 балистични ракети, но планира да увеличи този брой значително.

Magyar says Russia can currently launch 77 ballistic missiles simultaneously and plans to raise that figure to 200 in a single attack. He says Ukraine has destroyed more than 300 Russian air defense, radar and EW systems in recent months, but funding remains the main limit on… pic.twitter.com/d0N1EWba6g — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026

Това е една от най-уязвимите зони на Украйна, тъй като страната на практика не разполага с прехващачи за американската система „Пейтриът“ (Patriot) – единствената система в арсенала на Киев срещу балистични ракети. Така десетки ракети, изстрелвани от Русия по време на масиран обстрел, ще проникнат и ще поразят целите си.

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„Дори и да успеят да изстрелят само половината от тях, всички те ще летят към нас“, заяви Бровди в интервюто за Associated Press. Той подчерта, че единственият начин да се намали броят им, е да се нанесат удари по всички съоръжения, свързани с производството на тези ракети.

Освен това Бровди отбеляза, че концентрацията на дронове „Шахед“, които са много по-трудни за сваляне (тези с реактивни двигатели), се е увеличила два пъти и половина през последните седмици.

Русия също изгражда собствена система за спътникова комуникация, за да се конкурира със Starlink, каза "Мадяр". „Това е риск за цялата планета, защото една диктатура би получила достъп до информация по целия свят", заяви Бровди.

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Според украинското военно разузнаване (ГУР) Русия ускорява разработката на „Рассвет“ – своя планиран аналог на Starlink. Москва изстреля 16 спътника през март 2026 г. и планира да изгради констелация от 292 спътника през 2027 г., като до 2035 г. ще я разшири до 924 спътника. Засега „Рассвет“ може да функционира само периодично, когато някой спътник преминава над Украйна. ГУР съобщава, че в Украйна вече се водят дискусии за това как да се противодейства на системата.

Russia is fast-tracking Rassvet, its planned counterpart to Starlink, according to Ukraine's HUR. Moscow launched 16 satellites in March 2026 and plans to build a 292-satellite constellation in 2027, expanding it to 924 satellites by 2035. For now, Rassvet can operate only… pic.twitter.com/V0wz0PDSXO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026

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