Украйна подпали газопреработвателния завод в Оренбург и ТЕЦ-а в Симферопол (ВИДЕО)

През нощта на 23 срещу 24 юни Украйна нанесе удар по газопреработвателния завод в Оренбург, намиращ се дълбоко в територията на Русия, на разстояние от около 1200 км от украинската граница. Местните власти потвърдиха, че над промишления обект са били забелязани дронове, а данните от системата за отчитане на топлинни петна по земната повърхност FIRMS на NASA и съобщенията на местните жители сочат, че в промишлената зона на завода са възникнали няколко пожара.

Situation in Orenburg, Russia. Several large fires are observed at the gas processing plant after Ukrainian drone 'debris' attacked it. #Russia https://t.co/OhE83QlY6q pic.twitter.com/uO1bkKAxgs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2026

Още: Украински дрон удари жилищна сграда в Оренбург - целел се е във водещ военен завод, но явно е бил отклонен от руската ПВО (ВИДЕО)

Властите в Оренбургска област заявиха, че няма жертви или вредни емисии вследствие на „падането на отломки от безпилотен летателен апарат“, който е бил свален над промишлен обект - така не се признава да има пряко попадение. „Ситуацията на мястото е стабилна. Според „Роспотребнадзор“ не са установени вредни емисии“, съобщиха от областната администрация в Оренбург.

По-рано областният губернатор Евгений Солнцев съобщи, че над промишлен обект в Оренбург са били свалени няколко безпилотни летателни апарата, но не посочи името на обекта. Местните жители съобщиха за остра миризма.

Още: Ден на загубата за Русия: И ТЕЦ-ът в Оренбург пламна, а Зеленски потвърди атаки с ракети "Фламинго" (ВИДЕО)

Атака в Крим: Поразен е ТЕЦ-ът в Симферопол, удар и срещу летището в Саки?

Според анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA в нощта на 24 юни в ТЕЦ „Симферопол“ е избухнал пожар след украинска атака. Въз основа на кадри от мониторинговия канал Exilenova+ е установено, че пожарът е възникнал именно в централата на окупирания полуостров Крим.

Според уебсайта на електроцентралата ТЕЦ „Симферопол“ осигурява 30% от нуждите на град Симферопол от топлоенергия, както и ток за селата Гресовски, Комсомолско, Аерофлотски и част от Молодежно.

„Властите“ в Крим, назначени от Кремъл, не са коментирали атаката. Руското министерство на отбраната съобщи за сваляне на украински дронове над анексирания полуостров, но не посочи броя им. Общо 323 дрона са били свалени от руската ПВО над територията на страната, окупирания Крим, Азовско и Черно море, твърдят от военното министерство.

Още: Няма бензин в Русия: 15 региона с купони, вицепремиерът успокоява Путин

В окупирания Севастопол, пак на полуостров Крим, също бе прекъснато електроснабдяването, след като местните власти съобщиха за повреди в енергийната инфраструктура. Бяха мобилизирани аварийните служби, а на жителите бе препоръчано да пестят батериите на телефоните си и да ограничат потреблението на ток, когато електроснабдяването бъде възстановено.

Occupied Sevastopol lost power after local authorities reported damage to energy infrastructure. Emergency services were deployed, while residents were told to conserve phone batteries and limit electricity use when service returns. #Crimea pic.twitter.com/ivevQSr1o5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2026

Освен това украинският канал Exilenova+ пише, че според предварителни данни на военното летище в Саки са били ударени четири хангара с въздухоплавателни средства. В близост до Керч са били унищожени две системи за противовъздушна отбрана С-400 и две ПВО системи „Панцир-С1“. Това е четвъртата система „Панцир-С1“, поразена от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в този район, твърди източникът.

Има сателитни снимки и от удара на украинските сили от 22 юни срещу космическия комуникационен център „Дубна“ в Московска област. Обектът е най-големият център за спътникова комуникация в Русия, който обслужва правителствените комуникации, наблюдението на ядрени опити и международните връзки. От кадрите се виждат поне два удара в обекта: Украйна успя да порази и космически комуникационен център в Подмосковието, потвърди удар с ракети по завода във Воронеж (ВИДЕО).

Satellite images confirm Ukraine conducted a strike on the Dubna Space Communications Center in Moscow region on June 22. The facility is Russia’s largest satellite communications hub, supporting government communications, nuclear test monitoring and international links. At least… pic.twitter.com/e6RsWV0f2u — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2026