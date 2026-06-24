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Украйна подпали газопреработвателния завод в Оренбург и ТЕЦ-а в Симферопол (ВИДЕО)

24 юни 2026, 11:38 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот: X.com/NEXTA
Украйна подпали газопреработвателния завод в Оренбург и ТЕЦ-а в Симферопол (ВИДЕО)

През нощта на 23 срещу 24 юни Украйна нанесе удар по газопреработвателния завод в Оренбург, намиращ се дълбоко в територията на Русия, на разстояние от около 1200 км от украинската граница. Местните власти потвърдиха, че над промишления обект са били забелязани дронове, а данните от системата за отчитане на топлинни петна по земната повърхност FIRMS на NASA и съобщенията на местните жители сочат, че в промишлената зона на завода са възникнали няколко пожара.

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Властите в Оренбургска област заявиха, че няма жертви или вредни емисии вследствие на „падането на отломки от безпилотен летателен апарат“, който е бил свален над промишлен обект - така не се признава да има пряко попадение. „Ситуацията на мястото е стабилна. Според „Роспотребнадзор“ не са установени вредни емисии“, съобщиха от областната администрация в Оренбург.

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По-рано областният губернатор Евгений Солнцев съобщи, че над промишлен обект в Оренбург са били свалени няколко безпилотни летателни апарата, но не посочи името на обекта. Местните жители съобщиха за остра миризма.

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Атака в Крим: Поразен е ТЕЦ-ът в Симферопол, удар и срещу летището в Саки?

Според анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA в нощта на 24 юни в ТЕЦ „Симферопол“ е избухнал пожар след украинска атака. Въз основа на кадри от мониторинговия канал Exilenova+ е установено, че пожарът е възникнал именно в централата на окупирания полуостров Крим.

Според уебсайта на електроцентралата ТЕЦ „Симферопол“ осигурява 30% от нуждите на град Симферопол от топлоенергия, както и ток за селата Гресовски, Комсомолско, Аерофлотски и част от Молодежно.

„Властите“ в Крим, назначени от Кремъл, не са коментирали атаката. Руското министерство на отбраната съобщи за сваляне на украински дронове над анексирания полуостров, но не посочи броя им. Общо 323 дрона са били свалени от руската ПВО над територията на страната, окупирания Крим, Азовско и Черно море, твърдят от военното министерство.

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В окупирания Севастопол, пак на полуостров Крим, също бе прекъснато електроснабдяването, след като местните власти съобщиха за повреди в енергийната инфраструктура. Бяха мобилизирани аварийните служби, а на жителите бе препоръчано да пестят батериите на телефоните си и да ограничат потреблението на ток, когато електроснабдяването бъде възстановено.

Освен това украинският канал Exilenova+ пише, че според предварителни данни на военното летище в Саки са били ударени четири хангара с въздухоплавателни средства. В близост до Керч са били унищожени две системи за противовъздушна отбрана С-400 и две ПВО системи „Панцир-С1“. Това е четвъртата система „Панцир-С1“, поразена от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в този район, твърди източникът.

Има сателитни снимки и от удара на украинските сили от 22 юни срещу космическия комуникационен център „Дубна“ в Московска област. Обектът е най-големият център за спътникова комуникация в Русия, който обслужва правителствените комуникации, наблюдението на ядрени опити и международните връзки. От кадрите се виждат поне два удара в обекта: Украйна успя да порази и космически комуникационен център в Подмосковието, потвърди удар с ракети по завода във Воронеж (ВИДЕО).

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Русия Крим руски газ Оренбург война Украйна Симферопол атака с дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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