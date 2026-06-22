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Украйна успя да порази и космически комуникационен център в Подмосковието, потвърди удар с ракети по завода във Воронеж (ВИДЕО)

22 юни 2026, 14:39 часа 762 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Украйна успя да порази и космически комуникационен център в Подмосковието, потвърди удар с ракети по завода във Воронеж (ВИДЕО)

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи за удари по космическия комуникационен център в Дубна, Московска област. Атаката е била извършена в нощта на 21 срещу 22 юни. Според украинската армия в обекта се наблюдава силен дим и в момента се оценяват нанесените щети. Пресслужбата на центъра потвърди, но заяви, че „телевизионното излъчване и комуникационните услуги не са били прекъснати“.

„Вземат се мерки за смекчаване на последствията. Няма ранени служители“, се посочва в изявлението.

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Украйна потвърди удара по завода във Воронеж

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърди и атаката срещу завода за полупроводници във Воронеж, който произвежда електронни компоненти за руски ракетни и противовъздушни системи. По-конкретно, тези компоненти включват части за ракетите Х-101 и системата „Искандер“, както и за противовъздушната система „Панцир-С1“.

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Нападението бе извършено през деня на 22 юни, както се разбра от местния губернатор и от видеа на жители в социалните мрежи.

В доклада на генщаба се посочва, че ударите са били нанесени с високопрецизни крилати ракети, изстреляни от въздуха. Преди това в руски медии и канали в Telegram, а и в украински източници, се заговори за атака с ракети Storm Shadow.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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