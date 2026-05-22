Кабинетът "Радев":

Ще овладее ли кабинетът "Радев" цените? Анкетата на Actualno.com

22 май 2026, 11:55 часа 458 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ще овладее ли кабинетът "Радев" цените? Анкетата на Actualno.com

Овладяването на цените е една от най-гръмките заявки, с които кабинетът Радев влиза в дневния ред на хората. Темата е чувствителна, защото поскъпването се усеща пряко във всеки семеен бюджет, а обещанието за ред, контрол и по-ниски цени звучи като очаквано действие от страна на държавата.

В същото време това е сложен процес, в който лесни решения почти няма. Намесата в пазара може да даде резултат, ако спре злоупотреби и нелоялни практики, но може и да се превърне в популизъм, който само създава очаквания, без реално да промени цените.

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Ще овладее ли кабинетът Радев цените?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В него зададохме въпроса: 

Как ще управлява Радев в първите 100 дни?

175 гласа (19 %) отговориха, че ще има нервна разправия с ПП-ДБ и останалата опозиция, но без реални промени.

296 гласа (32 %) смятат, че управлението ще бъде сговорчиво, компромисно и с постепенно укрепване на властта.

91 гласа (10 %) очакват смяна на геополитическия курс на страната.

363 гласа (39 %) са на мнение, че ще има агресивен и явен стремеж към едноличен контрол.

А сега питаме за друго:

Ще овладее ли кабинетът Радев цените?

а) Ако всички спазват правилата, цените ще паднат.

б) Всяка намеса в пазара е недопустима и няма да даде резултат.

в) И частичен успех би бил достатъчен.

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.


P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
цени Анкетата на Actualno
Георги Петров
Георги Петров Редактор
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес