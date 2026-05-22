Неловка среща след "Ергенът": Михаела се изправи срещу Марин и Любомира

След необикновената развръзка на "Ергенът" 5, пълна с разочарования, раздели, но и нови приятелства, зрителите очакват първите реакции на последните останали участници в шоуто. Днес, 22 май, в студиото на "Преди обед" Мартин Николов посрещна Михаела, Любомира и Марин, за да разяснят какво се случи с взаимоотношенията им на финала и след него. Първа сама сподели гледаната си точка Михаела.

"В момента съм добре. Бях объркана след финала. Не знаех какво се случи. Разочарование изпитах донякъде, но в крайна сметка животът продължава и на никого не се сърдя.", обясни тя.

На въпроса дали е останала с разбито сърце Михаела бе категорична: "Не мисля, че чувствата и емоциите бяха толкова силни, че да съм с разбито сърце. Но със сигурност бях разочарована."

Кога всъщност участничката разбира, че няма да бъде избраницата на Марин? "В първия разговор без камери разбрах, че представите ни се разминават. Но не обвинявам никого. Тогава усетих, че може би няма да съм изборът. Но дори и да съм аз, нямаше значение, защото чувствата и емоциите ми към този човек не са споделени.", обясни Михаела.

А какво мисли за Марин сега? "Той не е моят човек. Чувствам се залъгана, но в крайна сметка сама се записах в риалитито."

"Не искам да има драма, но не е човек, с когото бих общувала постоянно.", заяви откровено тя.

Защо и Марин се чувства залъган?

Ситуацията стана неловка, когато до нея седнаха Марин и Любомира. Ергенът, който избра за финалистка участничката от сезон 4, но само като приятелка в живота си, разкри, че напълно е очаквал след предаването да бъде подложена на критика и негативни коментари от зрителите.

За отношенията си с Любомира той обясни, че са взели решение да останат приятели, тъй като не са искали да насилват нещата помежду си за по-сериозна връзка.

"Със сигурност съм имала емоции, но не съм си правила илюзии. Искахме нещата да се случват естествено, не както някой очаква, а както сметнем за най-добре", коментира Любомира.

Разговорът стана още по-напрегнат, след като Мартин сподели идеята си на Марин за това, че е имал възможност да остави празна бележка в кутията, без да пише ничие име.

От своя страна Любомира призна, че не се чувства излъга - за разлика от Михаела, която потвърди това. Марин също обясни защо се чувства залъгван от Михаела по време на участието си в шоуто.

Двамата си размениха и остри думи, но без да стигат до скандал.

"Колко пъти не беше искрена с мен? Когато не ти дадох златна роза, за да видя какво ще стане, аз те попитах как си. Ти ми каза, че си добре, а пред камерите, на синхрон, казваш, че имаш нужда от обяснение", каза Марин.

Михаела също обясни: "След като осмислих ситуацията, бях окей с взетото ти решение. Не ми стана готино, но съм първична и първите ми реакции не винаги са правилни. Обмисляйки ситуацията, нямаше защо да се сърдя. Не исках да те тормозя с моята първа реакция. Обичам да си обмисля емоциите, преди да ги споделя с човека до себе си."

В края предаването и тримата споделиха, че остават както с положителни, така и с не чак толкова хубави емоции от всичко преживяно.