Разплитане и проверка: Радев за Нотариуса, Еврото и частните самолети на Пеевски (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев обеща разплитане на казусите с Петьо Еврото, Мартин Божанов-Нотариуса - това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента. "Този въпрос е много сложен, за съжаление досега нищо не се е правило. И при Петьо Еврото, и при Мартин Божанов-Нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат", категоричен е Радев. За целта според него ще е нужен независим Висш съдебен съвет, но и нов независим главен прокурор.

Той обвърза всичко това с процедурите и критериите за новия ВСС и призова те да бъдат много внимателни. "Затова се надявам, че ще има смислен дебат по Закона за съдебната власт", каза още премиерът.

Радев обаче заяви, че трябва да се пази независимостта на съдебната система.

Частните самолети на Пеевски

Радев отговори и във връзка с информацията за частни полети на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски. "Ще има детайлна проверка как са извършени тези полети. Така че да е ясно за дестинацията, за съответните самолети, да сме наясно за разходите и най-вече как се плаща", заяви Радев. ОЩЕ: "Демократична България" иска комисия в парламента да провери имуществото на Пеевски

Ще поздрави Сарафов, ако си тръгне

Радев отговори на въпрос ще поздрави ли Сарафов, ако напусне съдебната сисетма, като отговорът му беше: "Разбира се".

Той отчете и колко време Борислав Сарафов е заемал поста изпълняващ функциите главен прокурор в нарушение на закона.