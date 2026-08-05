Корупция с българския петрол и газ в Черно море: Да или не? (ВИДЕО)

"Не твърдя, че корупцията е доказана, но когато имаме договор с "Боташ" за милиарди при тежки за България условия, последван от зависимост, непрозрачна договорка с Ердоган и участие на турска държавна компания в стратегически български проект - подозренията са напълно основателни", каза във видео в социалната мрежа "Фейсбук" депутатът от "Демократична България" Димитър Найденов, който през 2020 г. заедно с Христо Иванов и Ивайло Мирчев направи морски десант на плажа до летните сараи на Ахмед Доган в парк „Росенец“. След това Найденов става депутат в 45, 46, 48, 49 и 50-ото Народно събрание.

Причина за думите му е решението на Министерския съвет от 29 юли тази година, с което се разрешава на Shell Exploration and Production да прехвърли 33% от своите права и задължения за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел" на турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited.

Връзката с "Боташ"?

Депутатът обвързва последното решение на правителството със замразяването на договора с "Боташ", по който България дължи 370 млн. долара.

"Големият въпрос дали, за да се измъкне от капана, който сам вкара България, Румен Радев не започна да плаща на Турция освен с наши пари и с български стратегически интереси", пита Найденов и напомня, че през 2023 г. служебното правителство, назначено от Радев подписа 13-годишен договор с турската държавна компания "Боташ", а след това премиерът е отишъл при Ердоган и договорът, за който уж твърдеше, че е изгоден, е замразен за 15 месеца.

"Забележете договорът не е предоговорен, не е прекратен, замразен е. Задълженията по него си стоят и ако или когато Турция реши да го размрази задълженията по него започват да текат. Какво точно е договорил Радев с Ердоган - не знаем. Протоколът от разговорите не е публичен. Не знаем какви ангажименти е поела България.

После се случва нещо изключително интересно - правителството на Радев разрешава 33 процента от правата и задълженията за проучване на нефт и газ в блок "Хан Тервел" в българската част на Черно море да преминат към турската държавна петролна компания", коментира Найденов.

Според него е важно да се разбере има ли връзка между двете сделки. ОЩЕ: "Радев току-що подари на Ердоган българското нефтено находище в Черно море": Гняв срещу таен енергиен пазарлък за "Боташ"

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Радев да публикува протокола от преговорите с Ердоган

В тази връзка той призова Радев да публикува протокола от преговорите си с Ердоган и да докаже, че няма връзка. "Истинската опасност от "Боташ" не са само стотиците милиони, които България вече дължи, а че този договор ни поставя в позицията на зависим длъжник. Когато дължиш стотици милиони на една държава и я молиш за отсрочка, вече не преговаряш като равностоен партньор. Тогава идва следващият въпрос - какво още може да бъде поискано от България?", пита още депутатът от "Демократична България". ОЩЕ: "Радев не е дал никакви проценти на турците": Делян Добрев за сделката за нефтено находище в Черно море