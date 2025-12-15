Кабинетът подаде оставка:

Още една руска петролна рафинерия спря производството, след като ѝ "погостуваха" украински дронове (ВИДЕО)

Украинската армия съобщи в петък, че е атакувала голямата руска нефтопреработвателна рафинерия в Ярославъл, североизточно от Москва, а в неделя тя отново стана обект на нападение от украински дронове. Още при първия удар производството в обекта "Славнефт-ЯНОС" е спряло, съобщи Reuters, позовавайки се на източници от индустрията. "Подразделения на украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателния завод „Славнефт-ЯНОС“ в руския регион Ярославъл“, написа Генералният щаб на украинската армия във Facebook в края на миналата седмица. „В района на целта са регистрирани експлозии и голям пожар. Размерът на щетите се установява".

Повредена е основна преработвателна единица

Източници казват пред Reuters, че украински дронове са повредили основна преработвателна единица и товарен кей в рафинерията, която е четвъртата по големина в Русия. Производството е било преустановено, категорични са те.

Обектът, разположен на около 250 км североизточно от Москва, има капацитет за преработка на петрол от 300 000 барела на ден - или 15 милиона тона годишно.

Повреденото преработвателно съоръжение CDU-4 представлява около една трета от производствения капацитет на завода.

Според източници от индустрията миналата година заводът е произвел 2,6 милиона тона бензин, 4 милиона тона дизел и 4,7 милиона тона мазут.

