Емблематичен столичен тим готви масова чистка

Ръководството на Локомотив София ще започне процес по масово освобождаване на свои футболисти. Според "Тема Спорт" става въпрос за играчи, чиито договори изтичат през юни и няма да бъдат продължени. Новият наставник Георги Донков, който ще заменни временния Александър Георгиев, ще бъде запознат с това решение на спортно-техническото ръководство в следващите дни. Спортният директор Даниел Васев вече е изготвил списък със състезатели, с които "железничарите" планират да се разделят.

Чистка в Локо София

Поне 10 състезатели напускат „Надежда“ след края на сезона, като бройката може и да се увеличи. Става въпрос за третия вратар Умут Хабил, Джунейт Али, Меси Биатумусока, Диого Рапосо, Доналдо Ачка и Красимир Милошев, чиито договори изтичат. Внукът на Бойчо Величков, който носи неговото име и фамилия, ще бъде преотстъпен. След наем, в ЦСКА 1948 ще се завърнат Садио Дембеле и Луан, а контрактът на Иван Лагунджич ще бъде прекратен по взаимно съгласие.

Засега Локо София няма намерение да ангажира повече Дембеле и Луан, които не попадаха в плановете на клуба от Бистрица, въпреки че е имало такава опция за удължаване на преотстъпването, пишат от "Тема Спорт". Симеон Славчев, който дълго време се възстановяваше от хронична контузия и пропусна почти целия сезон, ще остане. Той има договор до лятото на 2027 година и въпреки травмата и дългото си отсъствие, ще продължи да носи "червено-черния" екип. Тепърва ще се решава за бъдещето на Доминик Янков.

