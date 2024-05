Украйна разкри мрежа заговорници, подготвящи убийството на Зеленски и Буданов (ВИДЕО)

Извършителите е трябвало първо да вземат за заложник Зеленски, а след това да го убият. Буданов пък е трябвало да бъде ликвидиран преди Великден.

Вербуваният агент е трябвало да наблюдава движението на началника на Главно разузнавателно управление на Украйна под охрана и да предава необходимата информация. След това е щял да бъде нанесен ракетен удар по координатите на сградата, в която влиза. Следващият удар - с дрон по хората, оцелели на мястото след поражението. И третата стъпка - да ударят с втора ракета,за да унищожат следите, поясняват от СБУ.

Сред арестуваните са двама полковници от Управлението за безопасност и охрана на Украйна, които са предавали секретна информация на руснаците, се казва в доклада. Дейността на заговорниците се е контролирала от Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия от Москва.

Единият от арестуваните полковници е осигурил и въоръжението, което е транспортирал до Киев. То е включвало FPV дронове, боеприпаси за РПГ-7, противопехотни мини МОН-90.

