Руи Мота обясни защо Лудогорец се срина след силното начало срещу Шкендия

Наставникът на Лудогорец Руи Мота говори след поражението на неговия тим в първия мач от плейофите за влизане в Лига Европа. Българският шампион загуби с 1:2 от северномакедонския Шкендия Тетово, след като имаше аванс през първото полувреме. Този резултат поставя разградчани в серия от три мача без победа във всички турнири. Португалският специалист посочи основния проблем, който провали "орлите" в Северна Македония и каза какво трябва да направят, за да се класират напред.

Руи Мота говори след поражението на "орлите" в Северна Македония

"Започнахме добре мача, контролирахме нещата, вкарахме гол, но след това започнахме да губим единоборства и топката, а Шкендия е добър отбор на контраатака. Загубихме контрола над мача по този начин. Трудно е да се играе тук, на този терен, но ние бяхме подготвени. Допуснахме твърде много контраатаки, така получихме головете и през втората част по същия начин ни хванаха на контраатака", започна Мота.

"Не мисля, че играчите бяха нервни. По-скоро става дума за разбирането им как трябва да играем на този терен, защото това е терен, чието състояние не е добро. Просто трябва да се адаптираме. Имаше моменти, в които твърде дълго задържахме топката и ни я отнемаха и се организираха контраатаки. Не направихме това, което се изискваш от нас. Помолих футболистите да играят малко по-просто през втората част. Когато вкарахме гола, играхме по този начин, а когато задържаме повече, ни хващат на контраатака. Шкендия точно това очакваше и загубихме", каза още португалецът.

Какво трябва да направи Лудогорец, за да продължи напред

"Ние знаехме какво да очакваме. Шкендия са бързи при атака, имат бързи футболисти. Играят с тези дълги диагонални пасове. Знаехме го, но просто трябваше да внимаваме да не губим топката толкова лесно. Казах за терена, но това не е извинения за нас, просто трябва да се адаптираме", продължи той, след което каза как Лудогорец може да продължи напред към основната фаза на Лига Европа. "Трябва да се справим много по-добре от тази вечер. Тази вечер не играхме добре. Трябва да сме по-добри във всеки един аспект на играта."

