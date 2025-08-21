Войната в Украйна:

Опасна инвазия на комари: Климатичните промени благоприятстват епидемиите

21 август 2025, 23:55 часа 425 прочитания 0 коментара
Климатичните промени водят до изменения в сезоните, интензивност на природните явления, лятото става по-дълго, зимата по-мека и в комбинация с повишаващите се температури се създава подходяща среда за разпространяването на комарите, извън тяхното обичайно обитаване. Това носи след себе си и риска от предаването на заболяванията, които те пренасят. 

Западнонилската треска взима жертви в Италия

Рекорден брой огнища

В Европа са регистрирани рекорден брой огнища на болести, пренасяни от комари, като чикунгуня и вируса на западнонилската треска, съобщи Европейската агенция за контрол и превенция на заболяванията (ECDC). Причината според експертите е климатичната криза, която превръща подобни епидемии в „нова нормалност“. 

„Влизаме в нова фаза, в която по-продължителното, по-широко и по-интензивно разпространение на болести, предавани от комари, се превръща в новото нормално“, заяви директорът на агенцията Памела Ренди-Вагнер.

Комарът Aedes albopictus, който може да пренася чикунгуня, вече е установен в 16 европейски държави и 369 региона, докато преди десетилетие е бил засечен едва в 114. Само през 2025 г. континентът е регистрирал 27 огнища на чикунгуня – най-много в историята. За първи път е установен и местен случай във френския регион Елзас – изключително необичайно за тази географска ширина и знак за разширяване на риска на север.

Западнонилска треска

До 13 август осем европейски държави са съобщили за 335 локални случая на заразяване с вируса на западнонилска треска и 19 починали, като най-засегната е Италия с 274 регистрирани случаи на инфекцията.

„С развитието на този епидемиологичен пейзаж все повече хора в Европа ще се оказват в риск“, коментира Селин Госнeр, ръководител на отдел в ECDC. Тя подчерта, че превенцията е по-важна от всякога – както чрез координирани здравни действия, така и чрез лична защита, предаде БГНЕС. 

Агенцията препоръчва използване на репеленти, носене на дълги дрехи, поставяне на мрежи на прозорци и легла като ефективни мерки за намаляване на риска от ухапвания.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Комари Климат западнонилска треска климатични промени
