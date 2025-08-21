Арда Кърджали се бори, но не успя да отсрами българските отбори в Европа

Кошмарът за българските отбори на европейската сцена тази вечер бе завършен от Арда Кърджали. След като Левски и Лудогорец загубиха своите срещи, "небесносините" не успяха да отсрамят родните представители. Тимът на Александър Тунчев допусна поражение с 0:1 от полския вицешампион Ракув в първия мач от плейофите за влизане в Лигата на конференциите. Автор на единственото попадение в срещата бе Томаш Пиенко.

3/3 български загуби в Европа

Срещата започна равностойно, като футболистите на Ракув първи погледнаха към съперниковата врата. В 12-а минута защитата на Арда се справи добре с техничния опит на Роча. Последваха силни минути за домакините, които опитаха да излязат напред в резултата, но Анатолий Господинов внимаваше и спаси два добри опита на поляците. В 29-а минута обаче защитата на Александър Тунчев се пропука. Нападателят на Ракув Томаш Пиенко отне топката от краката на Феликс Ебоа Ебоа и с удар по земя откри резултата. Попадението разконцентрира играчите на кърджалии, които допуснаха редица грешки и само Анатолий Господинов не позволи Арда да изостава с два гола на почивката.

Арда се бори мъжки през второто полувреме

Футболистите на Ракув продължиха да бъдат по-активни от самото начало на второто полувреме, а грешките в отбраната на кърджалии също не спряха. Въпреки голямото напрежение в наказателното поле на Арда, българският тим бе съвсем близо до това да изравни резултата в 59-а минута. Серкан Юсейн получи отлична топка, но ударът му профуча покрай гредата. Веднаха след това Тунчев вкара в игра Антонио Вутов и Андре Шиняшики на мястото на Серкан Юсеин и Бирсент Карагерен, което даде положителен ефект на играта на тима му. Секунди по-късно Лъчезар Котев бе близо до изравнителен гол, но ударът му се отби в страничната греда и излезе в аут.

Около 70-а минута кърджалии пропуснаха още една възможност да се върнат в мача. Лошо изчистване на защитник след центриране на Светослав Ковачев изведе Шиняшики зад гърба на бранителите. Той опита да отклони към Георги Николов, но неуспешно. Малко след това Вутов също пробва реакциите на Треловски. В следващите минути действието отново беше пред вратата на Господинов, но до второ попадение в мрежата му не се стигна. Така Ракув се поздрави с победата и ще гостува на българска земя с гол аванс зад гърба си.

