Изчезна от картата на тениса: Един от най-големите таланти се оттегли от US Open - няма мач на сингъл от 5 месеца

Ник Кирьос се оттегли от участие в Откритото първенство по тенис на САЩ, съобщават световните агенции в четвъртък. Отсъствието на австралиеца не е изненада, след което той не е играл на сингъл от март тази година.

Кирьос се оттегли от US Open 2025

30-годишният Кирьос записа мач на двойки във Вашингтон през миналия месец, играейки заедно с френския ветеран Гаел Монфис, но след това заяви, че отново има проблеми с коляното.

Кирьос се оттегли и от планираното участие на смесени двойки с Наоми Осака на Ю Ес Оупън.

Австралийският тенисист достигна до четвъртфиналите в Ню Йорк през 2022 година, но след това не е играл на Флъшинг Медоус.

Най-големият успех в кариерата на Ник Кирьос е участието на финал на Уимбълдън също през 2022 година.

