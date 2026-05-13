По границата с Беларус и на запад: Руснаците с нова тактика за обсипване на Украйна с дронове "Шахед" (ВИДЕО)

Руснаците са променили тактиката си за използване на дронове "камикадзе" от типа "Шахед", съобщи съветникът на украинското министерство на отбраната Серхий Бескрестнов (с позивна „Флаш“). Новото е, че сега голям брой дронове се придвижват по границата с Беларус - на разстояние от 5–10 км, "буквално един след друг", заяви той. "Врагът разчита да претовари нашата противовъздушна отбрана, така че колкото се може повече цели да пробият по-навътре в страната към запад“, каза съветникът.

Още: "Украйна ни пази, а вие искате да я жертвате на олтара на Путин": Посланието на арабските страни към САЩ (ВИДЕО)

⚠️ Russia has changed its Shahed drone tactics



According to Ukrainian Defense Ministry adviser Serhii Beskrestnov, the drones are now flying along the border with Belarus at a distance of 5–10 km, literally one after another and in large groups.



Russia is trying to overload… https://t.co/DyTdOULp2Y pic.twitter.com/5E1fNIjYRA — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

Руснаците се подготвят за такива атаки, провеждат разузнаване на системите за електронна война и изучават позициите на украинската противовъздушна отбрана, добави Бескрестнов. „А нашата задача е да предвидим ходовете на врага“, подчерта съветникът, цитиран от "РБК-Украйна".

Нова масирана руска атака посред бял ден

Междувременно Русия започна нова масивна атака с дронове срещу Украйна през деня на 13 май. Десетки ударни безпилотни машини се регистрират едновременно във въздуха, докато противовъздушната отбрана действа активно.

Around 150 Russian drones are currently over Ukraine, with most reportedly heading toward western regions at low altitude. #Ukraine pic.twitter.com/Bry6Skey0E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Още: Кремъл гори - но не "правилният". Гори и поредното руско пристанище (ВИДЕО)

Екипажите на дроновете прехващачи STING вече са свалили над 100 дрона „Шахед“, докато масираната руска атака продължава. Украинските сили за противовъздушна отбрана продължават да действат в цялата страна, а Русия продължава да изпраща вълни от безпилотни летателни апарати във въздушното пространство.

STING interceptor crews have already downed more than 100 Shahed drones as Russia’s massive drone attack continues. Ukrainian air defenders are still working across the country as Russia keeps pushing UAV waves into Ukrainian airspace. #Ukraine pic.twitter.com/KyhJgLH8lV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Вече се появиха кадри, показващи как "Шахед" се е разбил в жилищна сграда в Луцк, докато западната част на Украйна е подложена на масираното нападение. Това е административният център на Волинска област, близо до границата с Полша.

A Russian Shahed drone slammed into a residential building in Lutsk as western Ukraine is under a massive drone attack. #Ukraine pic.twitter.com/3C86Or5Vm1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Продължаващата атака предизвика пожари в Киевска област и Одеса. В района на Вишгород се възпламени частна къща, като няма пострадали, докато в Одеса отломки от дрон паднаха върху 9-етажна сграда, запалиха паркирани в близост автомобили и раниха поне двама души.

Russia’s ongoing drone attack sparked fires in Kyiv region and Odesa. A private home caught fire in Vyshhorod district with no casualties, while drone debris fell on a 9-story building in Odesa, igniting nearby parked cars and injuring 2 people. #Ukraine pic.twitter.com/jT3363St4l — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Според местните власти в област Ровно е засегната гражданска инфраструктура, включително жилищна сграда. Според предварителна информация при днешните удари са загинали двама души, а четирима са ранени.

„В първата фаза на атаката агресорът ще използва значителен брой бойни дронове, за да претовари украинската система за противовъздушна отбрана и да нанесе удари по граждански обекти. След това Русия планира да използва значителен брой крилати ракети, изстрелвани от въздуха и от морето, както и балистични ракети. Целите на Москва включват критична инфраструктура и обекти от жизненоважно значение в големите градове, по-специално енергийни съоръжения, предприятия от отбранителната промишленост и правителствени сгради“, предупреди по-рано украинското военно разузнаване.

В резултат на руските удари по енергийни съоръжения по-рано бяха регистрирани прекъсвания на електрозахранването в регионите Донецк, Днепропетровск, Харков, Полтава, Суми и Запорожие.

В резултат на нощната атака срещу Украйна на 12 срещу 13 май имаше загинали и ранени - конкретно в Днепропетровска област имаше поне 8 жертви и най-малко 11 ранени.

Още: Защо точно сега? Двете причини зад новата ядрена заплаха на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)