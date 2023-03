Украйна се шегува: Орландо Блум мина успешно теста за украинец и вече е Блумбонюк (ВИДЕО)

ОЩЕ: Орландо Блум пристигна в Киев като посланик на УНИЦЕФ (СНИМКИ)

Антон Геращенко, бившият зам.-министър на вътрешните работи на Украйна, дори се пошегува, че оттук нататък Орландо има и своята украинска фамилия - Блумбонюк.

Освен с деца, актьорът имаше среща и с украинския президент Володимир Зеленски като двамата обсъдиха как може да бъде увеличена подкрепата за децата в Украйна, които понасят всички негативи от отприщената от Русия война (ВИДЕО в края на текста).

Fire, water, and seeing how Orlando Bloom travels around Ukraine, using Ukrainian Railway Company’s services — Ukrzaliznytsia in Ukrainian 🇺🇦 Not the easiest word to pronouce, but Orland got it!



Video: @Ukrzaliznytsia pic.twitter.com/LMCdZ1tKyF