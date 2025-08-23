От шестия опит: Новак във футболния елит на България записа дебютна победа в Първа лига!

Новакът в българския футболен елит Монтана успя да постигне първата си победа от началото на сезон 2025/26 в Първа лига, след като се наложи срещу Септември с 2:0 като домакин в среща от шестия кръг. Костадин Илиев откри резултата за домакините в средата на първото полувреме, а Борис Димитров удвои в началото на втората част. Така Монтана взе първите си три точки в шампионата след шест мача и вече се нарежда 10-ти с 5 пункта.

Монтана победи Септември

Монтана навлезе трудно в елита - с тежка загуба от Левски, а след това направи две равенства с Локомотив Пловдив и Ботев Враца и инкасира още две загуби: от отборите на Локомотив София и ЦСКА 1948. Сега дойде ред за първия успех - срещу тима на Септември, който пък преди този мач имаше само една победа в шампионата и четири загуби. Сега пораженията за Септември станаха пет, а отборът е предпоследен с 3 точки от победата над Добруджа.

Всъщност другият новак Добруджа вече има две победи на сметката си в елита, като тимът от Добрич започна по страхотен начин участието си в Първа лига и се нарежда седми с 6 точки. Лидери в класирането са Лудогорец и Левски с 13 пункта, а последен е тимът на Славия, който има само една спечелена точка от 5 мача.

Още спортни новини четете в Actualno.com!