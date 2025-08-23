Войната в Украйна:

От шестия опит: Новак във футболния елит на България записа дебютна победа в Първа лига!

23 август 2025, 21:00 часа 160 прочитания 0 коментара
От шестия опит: Новак във футболния елит на България записа дебютна победа в Първа лига!

Новакът в българския футболен елит Монтана успя да постигне първата си победа от началото на сезон 2025/26 в Първа лига, след като се наложи срещу Септември с 2:0 като домакин в среща от шестия кръг. Костадин Илиев откри резултата за домакините в средата на първото полувреме, а Борис Димитров удвои в началото на втората част. Така Монтана взе първите си три точки в шампионата след шест мача и вече се нарежда 10-ти с 5 пункта.

Монтана победи Септември

Монтана навлезе трудно в елита - с тежка загуба от Левски, а след това направи две равенства с Локомотив Пловдив и Ботев Враца и инкасира още две загуби: от отборите на Локомотив София и ЦСКА 1948. Сега дойде ред за първия успех - срещу тима на Септември, който пък преди този мач имаше само една победа в шампионата и четири загуби. Сега пораженията за Септември станаха пет, а отборът е предпоследен с 3 точки от победата над Добруджа.

Всъщност другият новак Добруджа вече има две победи на сметката си в елита, като тимът от Добрич започна по страхотен начин участието си в Първа лига и се нарежда седми с 6 точки. Лидери в класирането са Лудогорец и Левски с 13 пункта, а последен е тимът на Славия, който има само една спечелена точка от 5 мача.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Монтана Септември Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес