Украйна свали руски военен хеликоптер с FPV дрон (ВИДЕО). Бивш шеф на Ми-5: Вече сме във война с Русия

Подразделението за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е успяло да свали руски военен хеликоптер с помощта на FPV дрон. Това съобщава командващият силите за безпилотни системи в украинската армия майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" в официалния си канал в Телеграм.
Според Бровди, свалената руска машина е хеликоптер Ми-28. Има обаче спор относно това - някои от следящите изкъсо войната в Украйна профили в социалните мрежи твърдят, че по-скоро става въпрос за хеликоптер Ми-8 или Ми-17. Със сигурност обаче отговорни за успешния удар са операторите на дронове в 59-та бригада от Силите за безпилотни летателни апарати - Втори случай: Свален с дрон руски военен хеликоптер Ми-28, в Курска област (ВИДЕО)
A Russian helicopter was taken out by an FPV drone of Ukraine’s 59th Brigade of the Unmanned Systems Forces, according to @usf_army Commander Robert 'Magyar' Brovdi. It is claimed to be a Mi-28, but preliminary analysis suggests it is either a Mi-8 or Mi-17. pic.twitter.com/pq3ZTGZ7hN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2025
Междувременно, продължават съобщенията за поява на неидентифицирани дронове над Дания, Швеция и Норвегия. AP съобщи, че Дания вече е въвела забрана за граждански полети на дронове - забраната беше обявена на 28 септември. Засега мярката важи за тази седмица - от 29 септември до 3 октомври. Отзивите за тези инциденти са, че най-вероятно става въпрос за руски операции.
🚨Not “again,” but “once more.” Norway, Sweden, and Denmark report nighttime overflights by unknown drones— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025
Unidentified UAVs were spotted overnight over Norway, Sweden, and Denmark.
Reminder: from Monday to Friday, Denmark is closing its skies to all civilian drones. In theory,… https://t.co/ZqwNBD7f5V pic.twitter.com/Ik5X5oCKXI
Същевременно, бившият ръководител на Ми-5 Елиза Манингам-Бълър смята, че Великобритания може би вече е във война с Русия, не в традиционния смисъл, а хибридна - постоянни кибератаки, саботажи и тайни операции, извършвани по заповед на Москва. Цитирана от редица медии (The Guardian, Sky News) тя предупреди, че враждебността на Русия само се е задълбочила след нахлуването в Украйна, повтаряйки мнението на Фиона Хил, че Западът вече е подложен на атака. Хил беше съветник по руските въпроси на американския президент Доналд Тръмп, когато той караше първия си мандат в Белия дом.
