Войната в Украйна:

Украйна свали руски военен хеликоптер с FPV дрон (ВИДЕО). Бивш шеф на Ми-5: Вече сме във война с Русия

29 септември 2025, 11:34 часа 591 прочитания 0 коментара
Украйна свали руски военен хеликоптер с FPV дрон (ВИДЕО). Бивш шеф на Ми-5: Вече сме във война с Русия

Подразделението за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е успяло да свали руски военен хеликоптер с помощта на FPV дрон. Това съобщава командващият силите за безпилотни системи в украинската армия майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" в официалния си канал в Телеграм.

Според Бровди, свалената руска машина е хеликоптер Ми-28. Има обаче спор относно това - някои от следящите изкъсо войната в Украйна профили в социалните мрежи твърдят, че по-скоро става въпрос за хеликоптер Ми-8 или Ми-17. Със сигурност обаче отговорни за успешния удар са операторите на дронове в 59-та бригада от Силите за безпилотни летателни апарати - Втори случай: Свален с дрон руски военен хеликоптер Ми-28, в Курска област (ВИДЕО)

Междувременно, продължават съобщенията за поява на неидентифицирани дронове над Дания, Швеция и Норвегия. AP съобщи, че Дания вече е въвела забрана за граждански полети на дронове - забраната беше обявена на 28 септември. Засега мярката важи за тази седмица - от 29 септември до 3 октомври. Отзивите за тези инциденти са, че най-вероятно става въпрос за руски операции.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Същевременно, бившият ръководител на Ми-5 Елиза Манингам-Бълър смята, че Великобритания може би вече е във война с Русия, не в традиционния смисъл, а хибридна - постоянни кибератаки, саботажи и тайни операции, извършвани по заповед на Москва. Цитирана от редица медии (The Guardian, Sky News) тя предупреди, че враждебността на Русия само се е задълбочила след нахлуването в Украйна, повтаряйки мнението на Фиона Хил, че Западът вече е подложен на атака. Хил беше съветник по руските въпроси на американския президент Доналд Тръмп, когато той караше първия си мандат в Белия дом.

Още: Докато Тръмп бърбори, Русия притиска Украйна с различен военен подход и следващо поколение дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
дронове война Украйна свален руски хеликоптер FPV дронове Ми-28
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес