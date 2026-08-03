Най-важните новини за деня: 3 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 август 2026 г.

КЪДЕ БЪРКАТ ХОРАТА НА РАДЕВ: АНАЛИЗ НА РУЖА РАЙЧЕВА (ВИДЕО)

Депутатите си почиват. Доста дълга почивка си взеха, очаквах да е по-кратка, тъй като имат доста неотложни задачи, но това не се случи.

ЛУКСОЗНИ ЯДКИ, ДЕВЕТ ВИДА КАФЕ И 1400 КУТИИ БОНБОНИ ЗА ДЕПУТАТИТЕ: ПАРЛАМЕНТЪТ ОБЯВИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА НАД 100 ХИЛЯДИ ЕВРО

Народното събрание е обявило обществена поръчка за доставчик на напитки и пакетирани храни за служебните офиси на депутатите, видя Actualno.com в портала за възлагания от парламентарната администрация. До края на 2028 г. са предвидени малко над 103 000 евро с ДДС.

ПРОФ. ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ ОКОНЧАТЕЛНО КАЗА ЩЕ УЧАСТВА ЛИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

Деканът на Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" проф. Даниел Вълчев официално се отказа от участие в предстоящите президентски избори, които ще се проведат на 25 октомври. "В предстоящите президентски избори аз няма да участвам - нито като вицепрезидент, нито като председател на Централната избирателна комисия (ЦИК). Благодаря на всички, които ме подкрепиха и изразиха доверие към мен, няма да ги разочаровам", категоричен бе проф. Даниел Вълчев в студиото на БНТ. Още: ПП ще подкрепи Гюров за президент: Асен Василев обяви условието

ВАСИЛ БОЖКОВ Е ПОДКУПВАЛ БОЙКО БОРИСОВ? ГОВОРЕНЕТО И ДЕТАЙЛИТЕ В ПРАВОСЪДИЕТО В БЪЛГАРИЯ И В САЩ

За мен лично е потвърдено това, че той (Васил Божков) е давал солидни суми на Бойко Борисов. OFAC имат много данни за такива случаи – за да влезеш в списък като "Магнитски", това е начинът. Може да се каже, че Бойко Борисов не е в списъка, защото е сътрудничил на САЩ и е пощаден. Това заяви близкоизточният анализатор Руслан Трад, визирайки публикувана страница от документ по делото, което Васил Божков е завел в САЩ, за да му бъдат свалени санкциите, наложени по закона "Магнитски" - ОЩЕ: Васил Божков съди САЩ за санкциите по "Магнитски": В делото изплуват имена на политици

БИЗНЕСЪТ У НАС И ПО СВЕТА ЧАКА ВСЕ ПО-ДЪЛГО ПЛАЩАНИЯТА СИ

Сроковете за разплащане между компаниите в България продължават да се удължават. Това показва анализ на текущите случаи за събиране на вземания от началото на 2026 г. на експертите на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade. Най-сериозни затруднения отново се наблюдават в секторите земеделие и агробизнес, строителство, транспорт и горива, където забавянията са се увеличили средно с около 20 дни спрямо предходната година.

БЕЗ ТОК ЗАРАДИ БЕЗВОДИЕТО НА ДУНАВ: НА БАЛКАНИТЕ СЕ НАДЯВАТ НА БЪЛГАРИЯ

Производството на електроенергия рязко спада в Унгария, Сърбия, Румъния и България поради безводието в река Дунав. Това застрашава електроенергийната система, като ситуацията е подобна в цяла Европа. Освен това Румъния изпитва нестабилност в доставките на суров петрол поради войната в Украйна. Историческият спад на Дунав също наруши корабоплаването по реката. Всички проблеми сочат към пълномащабна енергийна криза и повишен риск от нормиране на горивата. Правителствата подготвят поетапни прекъсвания на електрозахранването, предава Balkan Green Energy News.

"НЯМА ДА ВОЮВАТ С НАС": ИРАН СИ ИГРАЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ С БЪЛГАРИЯ (ВИДЕО)

През последните 24 часа получихме множество обаждания от Обединеното кралство, България и Украйна, като всички те заявяваха, че няма да участват в никакъв конфликт срещу Иран. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи пред Иранската държавна телевизия. Изказването на Багаи е знаково, след като България категорично беше посочена в ракурс, че е двигател на инициатива, с която да увери Иран, че не е заплаха за Ислямската република - ОЩЕ: Идва мир? Дяволът в детайлите при уж сходни позиции на Иран и Тръмп (ВИДЕО)

ИРАН НЕ БИ ИЗБРАЛ БЪЛГАРИЯ ЗА АТАКА, А КОГО? ОБЯСНЯВА РУСЛАН ТРАД (ВИДЕО)

И мароканци, които пресичаха границата, и местните, и испанските власти разказваха, че става дума за организиран процес от Държавна сигурност на Мароко. Това показват и сателитните изображения от по-рано.

ИДВА МИР? ДЯВОЛЪТ В ДЕТАЙЛИТЕ ПРИ УЖ СХОДНИ ПОЗИЦИИ НА ИРАН И ТРЪМП (ВИДЕО)

Иранското министерство на външните работи обяви, че Иран е близо до споразумение с Оман за нов маршрут за преминаване на кораби през Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"В ПРАВИТЕЛСТВОТО ИМА ГРУПИЧКА С ВРЪЗКИ С МОСКВА, РУСКИТЕ СЛУЖБИ ИСКАТ "ЛУКОЙЛ" ЗА ИЗПИРАНЕ НА НЕФТ": ХРИСТО ГРОЗЕВ С НОВО РАЗСЛЕДВАНЕ (ВИДЕО)

България подкопава изолацията на Русия като агресор във войната в Украйна с позицията си по линия на санкционните списъци на Европейския съюз. Това се разбра от думите на разследващия журналист Христо Грозев, който даде интервю за "Извън Ефир", излъчено в YouTube на 3 август. Човекът, издирван от Москва заради разкритията си за работата на руските служби и станал мишена на провалилите се български шпиони (шпиониращи за Русия) във Великобритания, смята, че страната ни пази Москва чрез изваждането от черните списъци на ЕС на руския патриарх Кирил, на съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов и на олигарха Искандер Махмудов.

ПРОМЯНА НА ВОЙНАТА: ОБЕЩАНИЯ ОТ САЩ ЗА УКРАЙНА. ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ В ЕВРОПА – ИДВАТ ПРОМЕНИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Президентът (Доналд Тръмп) го каза ясно - Съединените щати могат да играят роля за края на тази война. Отделихме много време през първата година (на мандата на Тръмп)". Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио в интервю за Fox News. Той изрично каза, че динамиката на войната се е променила "много малко" през последните няколко месеца, като украинците вече прехвърлили войната на главата на обикновените руснаци с далекобойните си удари. "Искаме да проучим дали тази (нова) динамика по някакъв начин е отворила вратата за някакво договорно споразумение. Ще видите усилия през следващите седмици, за да рестартираме разговорите между двете страни", уточни Рубио, като пак повтори, че и Москва, и Киев имали някои твърди червени линии и това е най-голямата трудност.

ЗЕЛЕНСКИ ПРЕДЛАГА НА ПУТИН ВЪЗДУШНО ПРИМИРИЕ И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФРОНТА

Украинският президент Володимир Зеленски предлага на руския диктатор Владимир Путин примирие във всякакъв формат, включително въздушно спиране на огъня и стоп на атаките срещу енергийните обекти. Държавният глава на Украйна е готов и за пряк диалог - очи в очи - с издирвания от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл, заяви на пресконференция пред украинските медии Михайло Подоляк, който е ръководител на администрацията на украинския президент.

ДОКАТО САЩ РЕЖАТ НАУКАТА, КИТАЙ СТРОИ БЪДЕЩЕТО

На около час северно от центъра на Пекин силуетът на града отстъпва място на подножието на планините Яншан. Сред зеленината Китай изгражда огромен научен парк като част от стремежа си да доминира в следващата ера на откритията.

НЕ ЛЕВСКИ, А ЦСКА Е ГОЛЕМИЯТ ГЕРОЙ В ЕВРОПА! ИЗЛИЗА ЛИ СИРАКОВ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО? | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Не Левски, а ЦСКА е големият герой в Европа! Тази теза бе застъпена в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. За пръв път от 16 години двата гранда на българския футбол едновременно достигнаха толкова далеч в евротурнирите, класирайки се за третите квалификационни кръгове на Шампионска лига и Лига Европа. И макар еуфорията при "сините" да е значително по-голяма, то всъщност "червените" сътвориха голямата сензация, изхвърляйки изключително класния отбор на Карабах. Успех, който сякаш остана недооценен.